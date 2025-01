Estesa l’attività di spazzamento in zona “Piano Regolatore” A partire da lunedì 13 gennaio

L’Amministrazione Comunale ha adottato una serie di misure finalizzate a garantire una maggiore efficienza e regolarità nel servizio di spazzamento stradale nel quartiere “Zona PRG33”. A partire dalla deliberazione di Giunta Municipale n°80 del 17 aprile 2023 e dalla successiva Ordinanza della Polizia Locale n°686 del 4 ottobre 2023, è stata avviata lo scorso anno, in via sperimentale, una regolamentazione organica della sosta nelle vie interessate, che sarà estesa dal 13 gennaio 2025 per agevolare le operazioni di spazzamento.

Questa iniziativa rientra in un ampio progetto di miglioramento della qualità ambientale e della fruibilità degli spazi pubblici. Prevede l’istituzione di un divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli durante le operazioni di pulizia, in orari e giorni specifici, come indicato nel calendario allegato alla citata Ordinanza.

Il divieto interesserà un vasto territorio del quartiere, comprendente strade di fondamentale importanza per la viabilità cittadina, e sarà articolato in fasce orarie variabili in base alla strada e al periodo dell’anno. In particolare, il divieto si applicherà principalmente nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, con frequenze che vanno da una volta a settimana a due volte al mese, in base alle necessità specifiche di ciascuna zona.

Con questa misura, l’Amministrazione intende sensibilizzare i cittadini sull’importanza del rispetto delle norme di sosta, al fine di garantire una città più pulita, sicura e vivibile per tutti. Si invita, pertanto, la cittadinanza a prestare la massima attenzione alla segnaletica stradale e a rispettare gli orari indicati per evitare disagi e sanzioni.

Di seguito l’ordinanza:

ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA, CON RIMOZIONE COATTA DEI VEICOLI IN DIFETTO, PER SPAZZAMENTO STRADALE, SULLE STRADE DEL QUARTIERE PRG ‘33 RICADENTI NEL PERIMETRO DELIMITATO DALLE VIE CAPANNA, DEI PINI, ROVERETO, PODESTI, IV NOVEMBRE.

IL RESPONSABILE

– Visti gli artt. 6 e 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, che conferiscono ai Comuni la potestà di adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale sulle strade comunali urbane ed extraurbane;

– Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 17 aprile 2023 avente ad oggetto “Lavori di installazione di segnaletica stradale verticale per spazzamento strade Zona PRG ‘33 – approvazione progetto esecutivo”;

– Vista la relazione tecnico illustrativa allegata alla D.G.M. n. 80/2023 nella quale sono individuate le finalità del progetto che si propone di razionalizzare e migliorare il servizio di spazzamento stradale introducendo per le vie della ZONA PRG ‘33, ricadenti nel perimetro delimitato dalle vie Capanna, Dei Pini, Rovereto, Podesti, IV Novembre, la programmazione giornaliera e oraria del servizio, che verrà svolto nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, con incremento della frequenza nel periodo 18/10 – 20/12 di ogni anno per le strade affiancate da alberature a foglie caduche;

– Preso atto che nella relazione tecnico illustrativa sono state individuate le tipologie di segnali stradali da apporre in relazione alla programmazione giornaliera e oraria del servizio di spazzamento stradale;

– Vista la planimetria allegata alla D.G.M. n. 80/2023 sulla quale è stata individuata l’ubicazione dei segnali da apporre sulle vie ricadenti nel quartiere PRG ‘33 delimitato dalle vie Capanna, Dei Pini, Rovereto, Podesti, IV Novembre (escluse dalla nuova programmazione);

– Preso atto che le vie del quartiere PRG ’33 sono strade comunali urbane ricadenti nel centro abitato del capoluogo;

– Ritenuto di adottare i provvedimenti idonei a dare attuazione alla D.G.M. 2023/80 del 17/04/2023;

– Visto l’art. 5 comma 3 del D.L.vo 30/4/1992, n. 285 e l’art. 30 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

– Visto l’art. 107 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

O R D I N A

DI ISTITUIRE il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, per spazzamento stradale, nei periodi e vie di seguito elencate:

Dalle ore 05.00 alle ore 08.30 del 1° e 3° martedì di ogni mese del periodo dal 21/12 al 17/10 dell’anno successivo, e tutti i martedì del periodo dal 18/10 al 20/12 di ogni anno:

– via Don Minzoni, ambo i lati, da via Buozzi a viale A. Garibaldi, lato monte, da viale A. Garibaldi a viale IV Novembre;

– via L. De Bosis, lato nord, da viale IV Novembre a piazza Toti, lato sud, da piazza Toti a piazza Diaz;

– via F.lli Rosselli, lato mare, da via De Bosis a viale A. Garibaldi, ambo i lati, da viale A. Garibaldi a via Trieste.

Dalle ore 06.30 alle ore 10.00 del 1° e 3° martedì di ogni mese del periodo dal 21/12 al 17/10 dell’anno successivo, e tutti i martedì del periodo dal 18/10 al 20/12 di ogni anno:

– via Gramsci, lato mare, da via Bolzano a via Venezia, lato monte, da via Venezia a viale A. Garibaldi, e ambo i lati da viale A. Garibaldi a via Trieste.

Dalle ore 07.00 alle ore 10.30 del 1° e 3° martedì di ogni mese del periodo dal 21/12 al 17/10 dell’anno successivo, e tutti i martedì del periodo dal 18/10 al 20/12 di ogni anno:

– via Amendola, lato mare, da viale A. Garibaldi a viale IV Novembre, ambo i lati, da via Trieste a viale A. Garibaldi.

Dalle ore 05.00 alle ore 08.30 tutti i mercoledì di ogni anno:

– viale A. Garibaldi, lato sud, da via Marche/via L’Aquila a via Mercantini, ambo i lati, da via Mercantini a via Amendola, lato sud, da via Amendola a piazzale Della Vittoria, lato nord, da piazzale Della Vittoria a piazza Diaz;

– piazzale Della Vittoria, intero perimetro ambo i lati;

– via Mercantini, lato monte, da via Sardegna a via Venezia.

Dalle ore 05.00 alle ore 08.30 del 1° e 3° mercoledì di tutti i mesi di ogni anno:

– via Bolzano, ambo i lati, da viale IV Novembre a via Gramsci, lato sud, da via Gramsci a via Marche;

– via Marche, ambo i lati, da via Bolzano a viale A. Garibaldi, lato monte, da via Bari a viale Dei Pini;

Dalle ore 09.00 alle ore 11.30 del 1° e 3° mercoledì di tutti i mesi di ogni anno:

– via Feltrini, tutto il tratto, ambo i lati;

– via La Marca, lato mare, da via Pescara a via L’Aquila, ambo i lati, da via L’Aquila a viale IV Novembre;

– via Pola, tutto il tratto, lato sud.

Dalle ore 07.00 alle ore 10.30 del 1° e 3° mercoledì di ogni mese del periodo dal 21/12 al 17/10 dell’anno successivo, e tutti i mercoledì del periodo dal 18/10 al 20/12 di ogni anno:

– via Torino, ambo i lati, tutto il tratto;

– via Firenze, ambo i lati, da via Capanna a via Marche, lato monte, da via Marche a via Torino.

Dalle ore 08.00 alle 11.30 del 1° e 3° mercoledì di ogni mese del periodo dal 21/12 al 17/10 dell’anno successivo, e tutti i mercoledì del periodo dal 18/10 al 20/12 di ogni anno:

– via Bari, lato monte, da via Capanna a via Marche, lato mare, da via Marche a via Torino;

– via Pescara, lato monte, tutto il tratto;

– via Ancona, lato nord, tutto il tratto;

– via Piemonte, lato sud, da via Bari a via Pescara, ambo i lati, da via Pescara a via Mercantini;

– via Trento, lato nord, da via Mercantini a via Bari, lato sud, da via Bari a via Firenze;

– via Milano, lato monte, tutto il tratto;

– via Sardegna, lato nord, tutto il tratto;

– via L’Aquila, lato monte, da viale A. Garibaldi a via Trento, ambo i lati, da via Trento a via Sardegna.

Dalle ore 07.00 alle ore 10.30 tutti i giovedì di ogni anno:

– piazza Diaz, tutto il tratto.

Dalle ore 08.00 alle 11.30 del 2° e 4° giovedì di ogni mese del periodo dal 21/12 al 17/10 dell’anno successivo, e tutti i giovedì del periodo dal 18/10 al 20/12 di ogni anno:

– via Ravenna, lato sud, tutto il tratto;

– via Ciucci, ambo i lati, tutto il tratto;

– via Buozzi, ambo i lati, da piazza Diaz a via Ravenna, lato monte da via Ravenna a via Don Minzoni;

– via Trieste, lato sud, da via Podesti a piazzale Della Vittoria, ambo i lati da piazzale Della Vittoria a via Gramsci, lato sud, da via Gramsci a via Mercantini.

Dalle ore 05.30 alle ore 09.30 tutti i giovedì di ogni anno:

– via Venezia, lato sud, da via Podesti a corso Matteotti, lato nord, da corso Matteotti a via Marche.

D I S P O N E

Gli obblighi, i divieti e le limitazioni saranno resi di pubblica conoscenza mediante l’apposizione dei prescritti segnali stradali.

La Polizia locale, gli agenti ed i funzionari elencati nell’art. 12 del già citato D.L.vo 285/92 sono incaricati del controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Responsabile del procedimento amministrativo è il Funzionario di Polizia Locale Maria Capodivento.

Si dà atto che non sussistono in capo al responsabile del procedimento interessi finanziari o conflitti d’interesse ancorché potenziali.

Si fa presente che si potranno visionare e/o acquisire gli eventuali ulteriori atti collegati al presente provvedimento presso l’U.O.A. Polizia Locale Ufficio Controllo del Territorio in piazza Garibaldi n. 1.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro sessanta giorni dalla pubblicazione, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione.

La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l’esecuzione della presente ordinanza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO

(Maria Capodivento)

IL RESPONSABILE U.O.A POLIZIA LOCALE

(Dott.sa Barbara Assanti)