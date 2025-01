Settore moda, ampliata la cassa integrazione in deroga Marcozzi (Forza Italia): "Questa misura risponde all’urgenza di garantire un supporto adeguato a imprese e lavoratori"

145 Letture Politica

Con la conversione in legge del Decreto-Legge 160, si è segnato un passo importante per il sostegno al settore strategico della moda. Un risultato reso possibile anche grazie alla sinergia tra l’Assessore regionale Stefano Aguzzi, la Capogruppo di Forza Italia in Regione Marche Jessica Marcozzi, i consiglieri Mirko Bilò, Giovanni Dallasta, Gianluca Pasqui e Lindita Elezi, e il lavoro encomiabile dell’On. Francesco Battistoni, che ha lavorato con determinazione per sensibilizzare i propri colleghi in Parlamento sulla necessità di potenziare gli strumenti di tutela per i lavoratori e le imprese di questo comparto.