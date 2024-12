Doni per i pazienti della pediatria a Senigallia Consueta iniziativa natalizia del Rotary Club e del Rotaract

In occasione delle imminenti festività, come è ormai consuetudine da parecchi anni, i club Rotary e Rotaract di Senigallia, in collaborazione con i club Rotaract di Ancona, Ancona Conero e Tolentino, hanno organizzato una raccolta doni natalizi destinati ai bambini del Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Senigallia.

Alla presenza della Dr.ssa Manuela Guerra della Direzione Medica Ospedaliera, del Direttore della UOC Pediatria Neonatologia Senigallia Dr.ssa Cristina Angeletti, della Coordinatrice Marinella Cardinali, dei Medici Pediatri e del personale infermieristico in servizio, sabato 21 dicembre sono stati consegnati ai piccoli ospiti del reparto giochi, libri e numerose altre strenne natalizie.

Dopo il saluto del Presidente Rotary Alessandro Marinelli che ha ricordato come questa donazione destinata alla locale pediatria rappresenti un service che il Rotaract della città – assieme agli altri club vicini – svolge ormai da numerosi anni, la Dott.ssa Angeletti ha ringraziato per i graditissimi regali il Delegato Rotaract Zona Marche Giorgio Maria Roccato insieme ad Alessandro Regni, Francesco Tucci e Maria Bocci rispettivamente Presidenti dei club Rotaract di Senigallia, Ancona e Tolentino.

A conclusione dell’incontro, Marinelli ha sottolineato che il confezionamento dei doni e la scrittura dei bigliettini di auguri posti sui regali – molti dei quali donati in precedenza da parte di altri bimbi e appositamente raccolti dai rotariani senigalliesi per l’occasione – sono stati opera dei bambini donatori con l’aiuto dei “Clown di corsia” appartenenti alle associazioni VIP Clown Vallesina e VIP Claun Ciofega Senigallia.