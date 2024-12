Cisl Fp Marche sulle aggressioni ai danni del personale sanitario "Un tavolo regionale sulla sicurezza degli operatori sanitari è la risposta migliore per condividere azioni di prevenzione"

140 Letture Associazioni

Il persistere anche nelle Marche di aggressioni a personale medico, infermieristico ed oos, impone soluzioni condivise e capillari all’interno di ogni Azienda del SSR al fine di far operare in sicurezza i professionisti della salute. Necessita l’apertura urgente di un tavolo regionale tra sindacati, Assessore alla Salute, Dirigenti Dipartimento Salute Marche per avere contezza in ogni realtà del SSR della drammaticità del fenomeno, che coinvolge non solo i Pronto Soccorso, per trovare soluzioni condivise atte a fornire risposte efficaci e capillari a chi opera quotidianamente in prima linea per assistere alle necessità sanitarie primarie dei cittadini.