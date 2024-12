Progetto Express: le comunità energetiche marchigiane in Europa L'assessore Antonini: "La Regione sta puntando molto sullo sviluppo di comunità energetiche locali"

220 Letture Cronaca

La Regione Marche partecipa in qualità di partner al progetto Express – Regioni europee che promuovono l’autosufficienza energetica da fonti rinnovabili, finanziato dal programma INTERREG Europe, attraverso il Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere in virtù delle specifiche competenze assegnatele in materia di fonti energetiche ed edilizia sostenibile.