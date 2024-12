Difesa territorio e rischio idrogeologico: 1,5 milioni da Regione Marche a Comuni Finanziamento stanziato per lavori di primo intervento. Destinatarie anche Arcevia e Ostra Vetere

La Regione Marche ha finanziato per una somma di circa 1.500.000 euro i Comuni per la difesa del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico a seguito di eventi calamitosi (in attuazione del Decreto Legislativo 1010 del 1948).

Lo rende noto l’assessore alla Protezione civile Stefano Aguzzi che spiega: “Si tratta di piccoli interventi, denominati anche di ‘pronto intervento’ eseguiti a cura della Regione tramite i geni civili o da comuni e in futuro anche altri enti, per lavori di carattere urgente e inderogabile determinate da eventi calamitosi, come scosse telluriche, eruzioni vulcaniche, alluvioni, frane, nubifragi, mareggiate, valanghe e altre calamità naturali”.