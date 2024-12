Bando rivolto a imprese delle Marche per EXPO 2025: ventidue i progetti sottoposti "EXPO 2025 Osaka: una vetrina per la promozione delle imprese marchigiane", conclusa la presentazione delle domande

Sono ventidue i progetti presentati per partecipare al Bando ‘EXPO 2025 Osaka: Una vetrina per la promozione delle imprese marchigiane’, cofinanziato con i fondi PR MARCHE FESR 2021/2027 – ASSE 1 – OS 1.3– AZIONE 1.3.4. e con risorse regionali per un importo complessivo di 1.000.000 euro.