L’amministrazione comunale di Castelleone risponde al consigliere Biagetti "Anche in Consiglio Comunale ha invocato il danno erariale, se ne è così convinto e ne ha le prove si rivolga agli organi preposti"

42 Letture Politica

I comunicati stampa della minoranza sono spesso fantasiosi e strumentali, solitamente non rispondiamo alle loro esternazioni ma in questo caso è doveroso per opportuna conoscenza da parte di chi legge.

In merito al camminamento asseriscono che la variante al progetto ha fatto perdere un finanziamento da parte della Regione Marche di € 120.000 sui 150.000 dell’intero progetto.

FALSO!

Non c’è un documento dove risulti questo, il progetto ha partecipato ad un bando della Regione Marche dove è risultato ammissibile a finanziamento ma non finanziato per mancanza di fondi, la cosa è ben diversa!

Anche in Consiglio Comunale Biagetti ha invocato il danno erariale, se ne è così convinto e ne ha le prove si rivolga agli organi preposti.