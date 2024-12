Cesti natalizi con i salumi della tradizione: la scelta perfetta del Salumificio Angeloni Regala sapori autentici e tradizionali: combinazioni uniche di salami, capocollo, lonze e prosciutti

Il Natale si avvicina e con esso la voglia di stupire i propri cari con regali che scaldano il cuore e deliziano il palato. Il Salumificio Angeloni, storica azienda artigianale di Castelvecchio di Monte Porzio (PU), è pronto a soddisfare tutte le esigenze natalizie con i suoi cesti regalo ricchi di prelibatezze della tradizione marchigiana.

Cesti Personalizzati per un Natale Indimenticabile

Ogni cesto natalizio del Salumificio Angeloni è una celebrazione dei sapori autentici delle Marche. Potrai scegliere tra una vasta gamma di combinazioni che includono salami, capocollo, lonze e prosciutti, tutti realizzati con cura artigianale e con ingredienti selezionati.

Tradizione e Qualità in Ogni Boccone

Con oltre 65 anni di esperienza, il Salumificio Angeloni garantisce prodotti privi di glutine e lattosio, lavorati a mano seguendo antiche ricette del territorio. Ogni salume è stagionato con attenzione in celle a temperatura e umidità controllate, per offrire un gusto autentico e indimenticabile.

Perché Scegliere un Cesto Natalizio del Salumificio Angeloni?

– È un regalo concreto e apprezzato da tutti.

– Offre sapori genuini e tradizionali.

– Esprime il valore della qualità artigianale marchigiana.

Dove Trovare i Nostri Prodotti

Puoi acquistare i nostri salumi nei negozi tradizionali oppure direttamente nel nostro punto vendita adiacente allo stabilimento.

Contatti:

Salumificio Angeloni s.r.l.

Via Montegrappa, 17

61030 Castelvecchio di Monte Porzio (PU)

Tel. 0721.955136

info@salumificioangeloni.it

www.salumificioangeloni.it

Facebook: Salumificio Angeloni

Questo Natale, regala un’esperienza unica con i cesti natalizi del Salumificio Angeloni. La tradizione non delude mai!