“Un Dono per Natale” all’auditorium San Rocco di Senigallia Lo spettacolo, promosso dal Rotaract Club Senigallia, è in programma venerdì 6 dicembre alle ore 21.00

Il Rotaract Club Senigallia – con il patrocinio del Comune di Senigallia – è lieto di presentare il suo evento natalizio, “Un Dono per Natale“, uno spettacolo di beneficenza unico nel suo genere, che fonderà arte, musica e danza classica. L’appuntamento è per venerdì 6 dicembre alle ore 21:00 presso l’Auditorium di San Rocco a Senigallia; l’evento si svolgerà con la preziosa collaborazione del M° Ilenia Stella, della Maestra di Danza e Coreografa Alessia Primavera, delle Allieve e Allievi di Danza in Scena ASD.

L’ingresso al concerto è ad offerta libera ed il ricavato della serata verrà devoluto al Service del Distretto Rotaract 2090 (Abruzzo, Marche, Molise, Umbria) “Progetto Noemi”. Il Service nasce in collaborazione con l’associazione Progetto Noemi Onlus, guidata dai genitori della piccola Noemi, affetta da atrofia muscolare spinale (SMA). I fondi raccolti saranno, dunque, donati a sostegno dell’associazione, che si pone tra gli obiettivi quello di incentivare i sostegni economici per le famiglie che vivono questo tipo di patologie, nella speranza di migliorarne, per quanto possibile, la qualità di vita.

Quest’anno per Natale anche il Rotaract Club Senigallia vuole donare speranza e pensieri positivi. Vi aspettiamo, dunque, numerosi, tutti uniti – Senza Mai Arrendersi – nel sostegno delle famiglie colpite dalla SMA.

N.B.: Se avete il piacere di riservare dei posti, vi chiediamo cortesemente di compilare il seguente Google Form entro il 3 dicembre: https://forms.gle/Psy5gG3oPKq5a1Qf7.