Mangialardi (PD): “Stop nelle Marche alla deregulation sulle antenne” "Consiglio Regionale approvi legge per disciplinare gli impianti"

Proliferano su tutto il nostro territorio regionale le più svariate richieste da parte di gestori privati di telefonia mobile per l’installazione di antenne, in particolare per dotare del servizio 5G.

I casi più recenti, come il progetto ILIAD di un’antenna alta 36 metri su un’area di estremo pregio ubicata all’interno del Parco del Conero e il progetto di antenna sulla collina del Cavallo a Senigallia, non rappresentano episodi isolati né sporadici.