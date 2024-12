Venerdì 13 dicembre appuntamento con l’evento “Aspettando Natale” Cena, recital di poesia e open mic al Factory Zero Zero; iscrizioni aperte fino al 6 dicembre

“Aspettando Natale” è un momento speciale per nutrire corpo e anima, organizzato dal Circolo Letterario Al Termine dell’Universo insieme ad alcuni volontari del FZZ.

Si tratta di una Cena per celebrare la festività natalizia, con a seguito un Recital di poesia performativa e per finire un Open Mic (microfono aperto: tutti possono salire sul palco e condividere una canzone, una musica, una poesia, una stand-up comedy, una storia, una performance teatrale).

L’invito è per il 13 dicembre 2024 ore 20.00 al Factory Zero Zero, circolo Arci poliartistico di Senigallia, in via Giordano Bruno 26.

I menù, a scelta fra carne e vegetariano, saranno preparati dalla rosticceria “La Campagnola” di Senigallia, che curerà il catering.

Partecipare alla cena ha un costo di €15 ed è necessario comunicare la propria presenza entro il 6 dicembre.

Menù carne: lenticchie in umido porta fortuna, polpettone spiedino e pollo ruspante, patate arrosto, verdure gratinate, acqua (bevande di altro tipo escluse).

Menù vegetariano: lenticchie in umido porta fortuna, melanzane alla parmigiana, verdure gratinate, acqua (bevande di altro tipo escluse).

Per bevande di altro tipo, il bar del Factory sarà pronto ad accontentare le richieste.

Il dolce come avrete a questo punto capito sarà a base di… “Alfabeto amoroso”, ovvero il Recital di poesia performativa di e con Uniposka & Fantomars. A seguire, come già annunciato, si darà il via all’ Open Mic.

Sarà possibile tesserarsi al momento e la quota associativa è di €15.

Per prenotarsi per la cena chiamare o inviare sms a uno dei seguenti numeri 351.5163504 o 324.6840780 entro e non oltre il 6 dicembre – i posti sono limitati. Per chi non potesse unirsi a noi a cena, vi aspettiamo dalle ore 22 in poi.

Prendiamoci questo tempo per riflettere, sognare e celebrare lo stare insieme. Non vediamo l’ora di condividere questa esperienza con voi!

CHI È IL Circolo Letterario Al Termine dell’Universo

L’idea nasce a Senigallia in Factory ZeroZero, circolo sociale Arci ricreativo e poliartistico aperto a tutte le buone idee. L’alleanza fra i membri fondativi del Circolo Letterario prende vita quando Arianna Todari comincia nei primi mesi del 2024 a soffrire la mancanza di una realtà letteraria fresca, inclusiva, non discriminatoria, antisessista, antirazzista, volta alla promozione della libertà di espressione. In poco tempo si avvicinano all’idea Nicoletta Grammatico, Alessandra Cavallari e Chiara Conti. Il progetto prende forma intorno a febbraio 2024 e le idee cominciano a concretizzarsi, a piccoli passi. Collettive, collaborative, a più mani. Nasce così il Circolo Letterario Al Termine dell’Universo: realtà apartitica, autodeterminata, trasversale e con posizione politica non univoca, ma riconducibile ai singoli componenti. I progetti e gli eventi che il Circolo promuove sono contaminazioni artistiche provenienti da musica, cinema, teatro ed eventi sociali che prendono vita negli stessi spazi del Fzz. Chiunque voglia condividere pubblicamente contenuti di spessore è naturalmente benvenuto.

Dalla sua nascita il Circolo ha proposto varie serate letterarie e di intrattenimento: a maggio con una Slam Poetry in Factory, si concretizza la prima iniziativa all’insegna della poesia performativa in collaborazione con il vice coordinatore della Lega Lips Alessandro Moscatelli, che offre supporto alla neonata associazione culturale. È poi la volta, sul finire di giugno ,del Silent Reading Party, evento volto alla valorizzazione della lettura collettiva in un’atmosfera rilassata e lontana dalle moderne distrazioni di social e smartphone. A luglio si prosegue con un Reading Letterario all’aperto nel giardino del FZZ. Questi ultimi due eventi, Silent Reading Party e Reading Letterario, verranno riproposti nel mese di settembre: il primo a Corinaldo, partecipando al Festival Gradini – Festival di poesia nel borgo delle cento scale, inserito nella manifestazione Marchestorie della Regione Marche, il secondo, nuovamente al Factory di Senigallia. Il Circolo è ben disponibile ad accogliere, contribuire e promuovere anche eventi esterni, come quello organizzato da alcuni membri del FZZ insieme a Matthias Canapini dove, sul finire di settembre, musica e poesia si sono intrecciate per restituire le immagini di viaggi di frontiera che l’autore ha attraversato insieme alle comunità e popoli in fuga. A novembre è stato proposto un Gaming Letterario.