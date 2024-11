Riparte alla Biblioteca Antonelliana di Senigallia il progetto A.G.O.R.A’ L'obiettivo è attivare uno spazio in cui ragazzi e ragazze possano incontrarsi, imparare, esprimersi e crescere

140 Letture Cultura e Spettacoli

A nuovo anno scolastico iniziato riprendono anche le attività di A.G.O.R.À, progetto del Comune di Senigallia che mira a trasformare la Biblioteca Antonelliana in uno spazio aperto per giovani e offrono l’occasione di conoscere meglio e valorizzare il luogo della nostra splendida biblioteca cittadina.

Dal mese di novembre per singoli ragazzi e ragazze e per gli istituti scolastici è possibile partecipare gratuitamente a un’offerta pensata per i giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Qualche esempio?

Il 26 novembre inizia “Costruiamo il Natale”, a cura della cooperativa sociale Casa della Gioventù, una serie di incontri che offrono un’opportunità per sviluppare manualità e creatività e al contempo favorire l’inclusione e il protagonismo delle persone con disabilità. Saranno infatti i maestri artigiani con disabilità della Casa della Gioventù che guideranno i giovani a costruire il proprio regalo natalizio completamente autoprodotto, nei pomeriggi di martedì fino al 19 dicembre.

Oppure il progetto a cura di Fondazione Caritas Senigallia di “Aiuto compiti”: ogni lunedì e venerdì pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30, a partire dal 29 novembre e fino a giugno 2025, sarà disponibile un servizio gratuito di aiuto compiti con possibilità di mediazione culturale. Si tratta di un’occasione unica per dare un supporto a studentesse e studenti presso gli spazi della biblioteca, attivando il servizio su prenotazione sia per singoli sia per piccoli gruppi.

Con l’anno nuovo le proposte aumentano.

Da gennaio “Effetti collaterali”, a cura dell’associazione culturale Next (Fosforo), propone un’esposizione temporanea che racconterà, attraverso pannelli e oggetti, come alcune importanti scoperte siano nate per caso, talvolta addirittura per errore, ma sempre grazie all’intelligenza e alla tenacia dei ricercatori. La visita alla mostra sarà guidata da animatori scientifici.

Sempre da gennaio ci sarà “Tempo 3.0” insieme all’associazione Di.Te. (Dipendenze Tecnologiche), un percorso di incontri tenuti da esperti dedicati ai giovani e al loro rapporto con le nuove tecnologie, con l’obiettivo di sensibilizzare, svolgere attività di prevenzione, anche laboratoriali, su argomenti come l’hate speech, l’aggressività in rete, il revenge porn, e approcciare l’educazione emotiva al tempo 3.0.

A.G.O.R.À. è reso possibile grazie a una rete di partner quali la cooperativa sociale Casa della Gioventù, Next (Fosforo: la festa della scienza), Sena Nova, Fondazione Caritas Senigallia, Il Seme, Undicesimaora e Di.Te., i quali lavorano insieme per garantire l’accessibilità e la partecipazione di tutti, anche i giovani provenienti da contesti fragili.

Il progetto si propone di attivare uno spazio in cui ragazzi e ragazze possano incontrarsi, imparare, esprimersi e crescere, attraverso una serie di attività culturali, educative e ricreative lungo tutto l’anno, grazie ai finanziamenti del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale – Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del bando Giovani in Biblioteca – BB2022.

Per prenotare la partecipazione alle attività scrivere a: agora@comune.senigallia.an.it

Per ulteriori informazioni su corsi e attività del progetto A.G.O.R.À. basta visitare il sito della Biblioteca Antonelliana di Senigallia: biblioteca.comune.senigallia.an.it