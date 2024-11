Presentato il nuovo collegamento tra gli aeroporti di Ancona e Barcellona Due i voli operati ogni settimana dalla compagnia Volotea

163 Letture Cronaca

Presentato mercoledì sera a Barcellona nel corso di una conferenza stampa con i media spagnoli, nella sede del Consolato italiano, il volo che dall’8 novembre collega la città della Catalogna e le Marche. Per la Regione era presente l’assessore alle Attività produttive e all’Agricoltura Andrea Maria Antonini (a Barcellona anche per partecipare alla Settimana della Cucina Italiana nel mondo, ndr) e per l’Aeroporto internazionale di Ancona il presidente De Run Hamish.