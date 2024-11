“Marche, inaccettabili ritardi per bambini con disturbi apprendimento e disabilità” Mastrovincenzo: "Oltre 1.900 minori attendono prima valutazione. C'è forte carenza di professionisti nelle strutture territoriali"

Nelle Marche c’è una lista di attesa (che può arrivare fino a cinque anni) di 1.911 minori con disturbi di apprendimento o con disabilità per una prima valutazione da parte delle strutture preposte (Unità Multidisciplinari Età Evolutiva): il tempo di attesa impedisce la rapida attivazione di alcuni interventi educativi e riabilitativi importantissimi in età evolutiva, così come il riconoscimento della condizione di disabilità, a partire dal quale prende via il percorso per l’attribuzione del sostegno scolastico.