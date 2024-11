Enrico Rava inaugura la III edizione di Senigallia Concerti Il leggendario jazzista in concerto col suo progetto "Friends" domenica 17 novembre al Teatro La Fenice

Si inaugura nel nome del jazz la III edizione di Senigallia Concerti. Protagonista è Enrico Rava, figura leggendaria del jazz, con il nuovo progetto Enrico Rava “Friends”. L’appuntamento in musica è domenica 17 novembre alle ore 17 al Teatro La Fenice.

“Senigallia Concerti” è la stagione organizzata dal Comune di Senigallia in collaborazione con l’Associazione Culturale LeMuse e la direzione artistica affidata al maestro Federico Mondelci.

Il jazzista italiano Enrico Rava è considerato tra i più conosciuti e apprezzati a livello internazionale. L’artista, celebre per lo sterminato elenco di musicisti, italiani, europei e americani col quale ha collaborato e collabora, da Stefano Bollani a Joe Henderson, da Pat Metheny a Michel Petrucciani a Joe Lovano, applaudito nei tours e concerti nei più importanti festival in tutto il mondo e per le numerose e premiate incisioni discografiche che da oltre trent’anni segnano le tappe del suo importane itinerario artistico, ha anche raccontato in un libro, “Incontri con musicisti straordinari- La storia del mio jazz”, gli ultimi cinquant’anni di jazz e la storia della propria carriera.

È stato proclamato Musicista dell’anno 2021 dalla rivista Musica Jazz. A Gennaio 2023 “The Song is You”, l’album di Enrico Rava e Fred Hersch, pubblicato dall’etichetta ECM (uscito a settembre 2022) è stato proclamato “disco dell’anno” nella classifica del “Top Jazz” della rivista Musica Jazz.

Spinto ancora una volta dal suo spirito poliedrico verso nuovi percorsi e originali collaborazioni artistiche, con intraprendenza e senza fermarsi su posizioni già conquistate, a Senigallia Rava propone il progetto ENRICO RAVA “FRIENDS”, una stimolante sfida verso nuove frontiere della sua lunghissima carriera, affiancato da Emanuele Filippi, piano, Michelangelo Scandroglio, contrabasso, Mattia Galeotti, batteria, tre giovani musicisti della nuova scena jazzistica toscana.

Infoline: 071.7930842 (Teatro La Fenice), 335.1776042 (dal lunedì al venerdì ore 9.30-12.30), www.fenicesenigallia.it, info@fenicesenigallia.it; 071.2072439 (Amat), www.marchefestival.net. La biglietteria del Teatro La Fenice è aperta il giovedì, il venerdì e il sabato con orario 17-20; giovedì e sabato anche dalle ore 10.30 – 12.30; nei giorni di spettacolo apre due ore prima dell’inizio. I biglietti sono anche in vendita nel circuito VivaTicket.