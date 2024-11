SVEM: Regione Marche prima nell’allocazione di fondi FESR e FSE Santori: "Risultati grazie a nostra gestione con criteri manageriali: primo trimestre 2024, solo 3 mesi di attesa per liquidazione fondi"

152 Letture Economia

La regione Marche in testa alla classifica italiana nell’attuazione dei programmi FESR con 223 milioni di Euro impegnati rispetto alla dotazione di 585,69 milioni di Euro (il 38,11% del totale) contro il 14,93% della regione Abruzzo ed il 7,45% della regione Umbria.

Sono i dati sull’andamento dei Fondi Europei 21-27 dove le Marche si collocano ai primi posti tra le Regioni italiane nell’avanzamento dei programmi in termini di impegno delle risorse secondo quanto è emerso dalla Riunione annuale di Riesame, l’appuntamento più importante per l’analisi e la valutazione dello stato di attuazione dei programmi comunitari FESR e FSE+ 2021-27. La Regione è al primo posto, nella classifica nazionale, in termini di avanzamento dei pagamenti sul FSE+.