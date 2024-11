I risultati dei controlli del fine settimana di Halloween

Nel fine settimana la Compagnia Carabinieri di Senigallia, comandata dal Capitano Felicia Basilicata, ha intensificato le attività di controllo del territorio, attraverso mirati servizi che hanno coinvolto tutte le Stazioni, riservando particolare attenzione ai centri urbani e residenziali in concomitanza con i numerosi eventi organizzati nei vari comuni in occasione della festa di “Halloween”.

Nel corso di mirate attività, congiunte tra la Stazione di Trecastelli, Corinaldo, Ostra e gli equipaggi dell’Aliquota Radiomobile, è stato possibile controllare oltre 50 persone e 30 autoveicoli, riscontrando 5 violazioni al Codice della Strada.

In particolare si è proceduto al controllo di una autovettura dove alla guida vi era una ragazza del luogo che circolava con la patente revocata da qualche mese.

L’autovettura è stata sottoposta a fermo con segnalazione alla Prefettura per la revoca della patente di guida.

Invece un cittadino di nazionalità georgiana è stato sorpreso alla guida dell’autovettura con la patente di guida rilasciata dalle autorità estera scaduta di validità.

Anche in questa circostanza l’autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo.

Lo scopo dell’attività posta in essere è quello di far rafforzare la presenza sul territorio e assicurare il pronto intervento in caso di emergenza e dare espressione concreta alla prossimità, alla vicinanza alle comunità e al contrasto ai reati di natura predatoria.

I servizi preventivi continueranno anche nei prossimi giorni proprio per contrastare soprattutto i furti in special modo quelli in abitazione che destano maggior preoccupazione nei residenti.