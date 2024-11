Massimo Bello alla Camera dei Deputati per il progetto One Health "La città di Senigallia ha dimostrato lungimiranza e concretezza, condividendo fin dalla sua nascita il progetto"

328 Letture Cronaca

“È stato un onore per me aver partecipato e di essere intervenuto nel dibattito tenutosi ieri a Roma in occasione della Giornata dedicata alla salute promossa dalla Fondazione OneHealthon. Senigallia è stata già per due volte protagonista nella promozione della prevenzione, della ricerca, dell’innovazione e della corretta comunicazione, condividendo gli obiettivi del progetto ‘One Healthon, la rete della salute’.”

Lo ha dichiarato Massimo Bello, Presidente del Consiglio di Senigallia e membro dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE), organismo di rappresentanza degli enti locali all’interno del Consiglio d’Europa.

Il Presidente Bello è intervenuto al forum nazionale, che si è tenuto ieri nella Capitale, nell’affascinante cornice della Sala del Refettorio alla Camera dei deputati, nella sede della Biblioteca dedicata all’On. Nilde Jotti, in rappresentanza della città di Senigallia, su delega del sindaco Massimo Olivetti, e di AICCRE nazionale.

“One Healthon, la rete della salute” è una progettualità nazionale, nata nel 2023 e presentata al Ministero della Salute, con l’obiettivo di promuovere una cultura e una rete attiva della salute, che include la prevenzione, la divulgazione, la ricerca e l’innovazione nel contesto del paradigma On Health. Il Progetto, diretto dalla prof. ssa Rossana Berardi, oncologa e docente all’UNIPM, coinvolge professionisti sanitari, associazioni di pazienti e di volontariato, istituzioni sanitarie e politiche, esponenti del mondo dell’imprenditoria, dello sport, della comunicazione, al fine di creare una rete attiva, che possa divulgare informazioni corrette in merito alla prevenzione e all’innovazione in ambito sanitario.

La Città di Senigallia è stata per ben due volte protagonista, ospitando nel 2023 e nel 2024, due edizioni del “Villaggio della Salute”, condividendo idee e buone pratiche, attraverso una lodevole attività di informazione e di prevenzione primaria e secondaria (nelle due edizioni si sono erogate più di mille visite specialistiche gratuite ai cittadini).

“A Roma, nel Forum nazionale, si sono avvicendati ospiti e relatori illustri – ha commentato il Presidente Bello – che hanno declinato gli aspetti più importanti della cultura della prevenzione e della salute, con un approccio innovativo per il cittadino e per il paziente. Salute e benessere in chiave moderna, sport e tutela dell’ecosistema: questi i temi principali trattati da istituzioni, enti, associazioni, mondo accademico e della ricerca, da medici, scienziati, da manager di aziende pubbliche e private, parlamentari e rappresentanti delle autorità locali e regionali.”

Un panel di relatori importanti, che hanno animato il confronto e il dibattito, tra cui Giuseppe Quintavalle, Nicla La Verde, Antonino De Lorenzo, Vittorino Colizzi, soltanto per citarne alcuni.

“Il progetto One Health – ha aggiunto il Presidente Bello – è uno strumento straordinario e la testimonianza di Senigallia ne è la prova. Le istituzioni politiche devono essere tutte protagoniste, soprattutto gli enti locali e i Comuni, che possono svolgere un ruolo determinante nell’ambito della corretta e giusta informazione. La rete della salute è una realtà non soltanto nazionale, ma globale, e la città di Senigallia, al riguardo, ha dimostrato lungimiranza e concretezza, condividendo, fin dalla sua nascita, il progetto, oltre ad essere stata la prima città delle Marche a realizzare lo scorso anno il Villaggio della Salute, con una partecipazione straordinaria dei cittadini.”

“Mi rivolgo – ha aggiunto Bello nel suo intervento alla Camera – agli amministratori locali dei Comuni perché possano condividere le finalità di One Health e perché possano sensibilizzare ed informare i cittadini su un bene prezioso come quello della salute, diritto fondamentale dell’individuo e delle comunità, per cui vale la pena spendersi e agire.”