“Più di 19.000 imprese delle Marche dovranno avere ‘la patente’: serve più tempo” Confartigianato: "Dal 1° novembre cantieri a rischio sanzioni. Molte aziende non sono ancora riuscite a completare la procedura"

145 Letture Associazioni

Cantieri a rischio sanzioni, serve più tempo per mettersi in regola. Dal 1° ottobre è entrata in vigore l’obbligo della “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi operanti in cantieri temporanei o mobili.

Se fino al 31 ottobre i requisiti sono autocertificabili, dal 1° novembre occorrerà aver completato la procedura effettuando l’iscrizione al portale dell’Ispettorato nazionale del Lavoro.

Secondo le stime di Confartigianato Marche sono circa 19.250 le aziende della nostra regione che devono chiedere la patente a crediti, più di 832.000 in Italia

Ma a tutt’oggi, sottolinea Enrico Mancini presidente Anaepa Confartigianato Edilizia Marche, persistono numerose difficoltà in merito all’adempimento dei requisiti per l’ottenimento.