AICCRE: Senigallia protagonista in ambito di azioni per condividere politiche della UE Bello: "Macroregione e gemellaggi volàno per collaborazioni e intese su buone pratiche amministrative e istituzionali"

Nella mattina di lunedì 14 ottobre ad Ancona, dopo la pausa estiva, si è tenuta, nella sede di ANCI e AICCRE, la riunione di vertice della Federazione AICCRE Marche, a cui ha partecipato il Presidente del Consiglio comunale di Senigallia, Massimo Bello, in rappresentanza della città e quale vice Presidente vicario di AICCRE Marche.

All’incontro, a cui ha presenziato il Presidente Massimo Seri, già sindaco di Fano (ora, socio individuale), era presente anche la Segretaria della Federazione marchigiana, Cristina Gorajski Visconti (socia individuale).

All’ordine del giorno alcuni temi organizzativi della Federazione marchigiana della delegazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (CCRE-Consiglio d’Europa), che interessano i Comuni soci. In particolare, la riunione ha affrontato tremi temi cari ad AICCRE: il progetto ELoGE (European Label of Governance Excellence) sul buon governo delle autonomie locali promosso dal Consiglio d’Europa; ELoGE è un programma, che riconosce e premia le autorità locali che hanno raggiunto un elevato livello di buona governance secondo i 12 principi del buon governo; questo strumento aiuta e sostiene i Comuni a identificare i propri punti di forza e di debolezza, e a intraprendere azioni per migliorare in modo efficiente ed efficace; il progetto FoODLAND sul patrimonio alimentare del Mediterraneo in grado di ricondurre il locale verso il globale, inquadrare tipicità, autenticità e tradizione in identità e appartenenze al Mediterraneo, aperto anche alle regioni, che non appartengono alle aree del Mediterraneo; le politiche di sostenibilità ambientale (Agenda UE 2030), a cui i Comuni possono aderire con ‘buone pratiche’; il programma UE CERV sulle politiche dei gemellaggi tra città, che rappresenta un patrimonio di collaborazioni, di intese e di partenariati tra enti locali dell’UE ed extra UE, per promuovere l’Unione europea e la condivisione di strumenti governativi a livello locale.

Sul programma UE dei gemellaggi e sulla Macroregione Adriatica-Ionica si soffermerà parte dell’azione di AICCRE Marche nei prossimi mesi.

“La partecipazione ai bandi europei e le azioni per promuovere i gemellaggi e la Macroregione – ha detto Massimo Bello, che è anche membro dell’Ufficio di Presidenza di AICCRE Italia – rappresentano un’occasione importante non soltanto per intercettare risorse, ma anche per permettere ai Comuni marchigiani di individuare idee progettuali da condividere con altri soggetti pubblici e privati di altri Paesi europei. AICCRE metterà a disposizione momenti informativi e di studio per favorire la partecipazione degli enti locali ai bandi e per illustrare le modalità operative di presentazione dei progetti alle ‘call of proposals’ contenute nelle misure del programma dell’Unione europea, denominato CERV. La misura coinvolge, oltre alle autorità locali, anche comitati e associazioni, che si occupano dei gemellaggi tra città europee o di prossima adesione all’UE. Sulla macroregione, invece, AICCRE Marche sta preparando una giornata, in cui concentrare l’attenzione su una strategia dell’Unione europea, che vede protagonista le Marche.”