FishMarche(t) 2024 chiude in bellezza: Senigallia celebra il trionfo del mare a tavola Affluenza record con settemila presenze e degustazioni di qualità

Si è conclusa con grande successo la terza edizione di FishMarche(T), l’evento dedicato al pescato locale e alla valorizzazione del territorio che si è svolto dall’11 al 13 ottobre presso il Porto Turistico di Senigallia. La manifestazione ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico, con oltre 7.000 presenze nei tre giorni di evento.

L’inaugurazione, che ha visto la presenza del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, ha dato il via a una tre giorni ricca di appuntamenti, degustazioni e show cooking. Più di 5.000 piatti sono stati preparati e serviti dai ristoratori locali, offrendo ai visitatori un autentico viaggio nei sapori del mare Adriatico.

Le parole del Sindaco

Il Sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti, ha commentato: “FishMarche(T) è oramai per noi una tradizione. Dopo tre anni è un veicolo estremamente importante per far conoscere in giro non solo la ricchezza della pesca di questa città, ma anche e soprattutto tutte le realtà culinarie. È un modo di poter promuovere il nostro territorio, ma è anche un modo per prendere contezza, anche da parte dei nostri cittadini, di quelle che sono le risorse della nostra città.”

L’impegno della Regione Marche

L’Assessore regionale Andrea Maria Antonini ha aggiunto: “La Regione Marche deve sostenere le imprese della nostra marineria per cercare di fare in modo che la produzione e quindi l’attività della pesca sia sempre attiva e ci sia la possibilità di ricavare un reddito sufficiente da parte di queste imprese. Perché se non ci sono pescatori, se non c’è chi va in mare a fare un’attività, tra l’altro sappiamo difficilissima e faticosissima, ovviamente non abbiamo la possibilità di godere di momenti particolari come questi culinari in occasione di FishMarche(T). Una manifestazione che parla di pescato locale, di stagionalità, di tradizione, quindi tanti chef che parteciperanno all’attività proponendo le proprie ricette di stagione, utilizzando pescato locale e assolutamente sensibilizzando quindi un’economia circolare che facciamo anche tramite il coinvolgimento dei ristoratori di Senigallia che sono qua direttamente presenti a gestire tutto lo street food di FishMarche(T), dove potrete trovare tantissime pietanze proposte dai ristoratori nel territorio fatte esclusivamente con pescato del territorio e di stagione.”

Highlights dell’evento

Tra i momenti più apprezzati, gli oltre 10 show cooking che si sono susseguiti, tra cui quelli degli chef Vittorio Serritelli e Alessandro Rapisarda di Casa Rapisarda (Numana). Grande successo anche per l’iniziativa “I nonni in cucina”, che ha permesso di tramandare le ricette della tradizione alle nuove generazioni.

Sostenibilità, impatto economico e prospettive future

FishMarche(T) si è dimostrato non solo una vetrina per il pescato locale e la cucina marchigiana, ma anche un importante volano per l’economia del territorio, coinvolgendo ristoratori, pescatori e produttori locali in un’ottica di promozione e valorizzazione delle eccellenze regionali. L’organizzazione, soddisfatta dei risultati ottenuti, sta già lavorando alla prossima edizione, con l’obiettivo di rendere FishMarche(T) un appuntamento fisso nel calendario degli eventi enogastronomici marchigiani.

Per ulteriori informazioni: www.fishmarchet.it