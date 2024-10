Prosegue fino al 3 novembre la mostra di pittura “Sguardi sull’Ottocento” Presso il Palazzetto Baviera di Senigallia

Prosegue la mostra, al Palazzetto Baviera di Senigallia, inaugurata lo scorso mese di giugno dal titolo: “Sguardi sull’Ottocento. Arte Italiana nelle collezioni marchigiane”.

L’evento, promosso dalla Regione Marche e realizzato dal Comune di Senigallia, è stato affidato alla cura della storica dell’arte M. Gabriella Mazzocchi e propone oltre sessanta dipinti provenienti da Enti Pubblici e collezioni private delle Marche.

Alcune opere provengono dalla Pinacoteca Civica F. Podesti di Ancona, da Palazzo Mosca – Musei Civici di Pesaro, da Palazzo Buonaccorsi di Macerata, dalla Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno e dalla Pinacoteca del Comune di Montefortino, altre da collezioni private. Alcune opere, di collezionisti privati, vengono esposte per la prima volta in una mostra che è caratterizzata per essere un’esposizione unica e originale nel suo genere.

E’ di questi giorni la pubblicazione del catalogo della mostra da parte della casa Editrice SAGEP Editori Srl-Genova-,pag. 127.

Nello stesso è di grande interesse il contributo critico del celebre Professor Stefano Papetti con il saggio: “Un paesaggio a regola d’arte”. Il Professore illustra – meglio, rende noto – un percorso affascinante del paesaggio marchigiano nella pittura dal Rinascimento all’Ottocento. E svela, fra gli altri e sorprendenti inediti, di come “i pittori marchigiani o quelli forestieri di passaggio abbiano apprezzato la varietà del paesaggio delle Marche dalle catene appenniniche, alle dolci colline, alle rive del mare”.

Inoltre, la sequenza dei maestri in esposizione – come scrive la nota curatrice della mostra, dottoressa Maria Gabriella Mazzocchi – “traccia un percorso che pone a confronto la nobile produzione della pittura di figura con la rivoluzione della pittura di paesaggio e con i ritratti di stampo macchiaiolo”.

La mostra – è giusto annotarlo – è stata allestita con una bellissima “scenografia” disposta in tre antiche stanze. E ciò per distinguere i dipinti che si riferiscono: “Dalla Pittura di storia all’Unità”, “La poetica del vero” e “I volti e le persone”.

La mostra resterà aperta, fino al 3 novembre, dal giovedì alla domenica dalle ore 15 alle 20. Biglietto ingresso intero 8 euro. Per Info e prenotazioni: www.comune.senigallia.an.it, www.feelsenigallia.an.it, T. 366-679.79.42. Biglietteria elettronica www.liveticket.it.