Chiara Biondi, Assessore Regionale all’Istruzione, in visita all’Istituto Panzini di Senigallia Innovazione didattica e orientamento precoce per i giovani studenti: "Fondamentale scoprire i talenti sin da piccoli"-FOTO E VIDEO

Senigallianotizie.it è stata invitata all’Istituto Panzini in occasione della visita dell’assessore regionale all’istruzione Chiara Biondi:: il Panzini è una realtà alberghiera che ha conosciuto un’importante evoluzione negli ultimi anni.

L’istituto ha introdotto nuove opportunità formative, come il corso per hostess di volo, e oggi ha ospitato i ragazzi delle scuole elementari per far loro vivere un’esperienza unica.

Gli alunni hanno partecipato a lezioni di cucina, imparando a fare biscotti, e hanno avuto la possibilità di suggestiva pagoda dell’istituto.

Una bella iniziativa, non è vero?

Chiara Biondi (Assessore Regionale all’Istruzione): Assolutamente sì! Innanzitutto, voglio fare i complimenti all’Istituto Panzini di Senigallia, che rappresenta per noi della Regione Marche un’eccellenza. La scuola si distingue per l’applicazione perfetta della didattica innovativa. Qui, i ragazzi svolgono attività all’avanguardia, acquisendo competenze che li rendono pronti ad affrontare le sfide del mondo del lavoro una volta terminati gli studi.

Dirigente scolastico Alessandro Impoco: È vero, l’impegno dell’istituto è costante, e va il mio plauso a tutti gli insegnanti che con dedizione accompagnano i ragazzi nel loro percorso di crescita. Ospitare oggi gli alunni delle scuole elementari è un’ottima occasione di orientamento, che può stimolare nei più piccoli una curiosità verso il futuro.

Chiara Biondi: Sicuramente! L'orientamento è fondamentale, anche in età precoce. Come Regione Marche, abbiamo investito oltre 3 milioni di euro proprio per sostenere iniziative di orientamento come questa. È importante offrire ai ragazzi la possibilità di scoprire e sviluppare i propri talenti, e attività come quelle proposte oggi sono un'ottima occasione per far vedere da vicino ciò che una scuola come il Panzini può offrire, e perché no, magari avvicinare i giovani a settori innovativi che nella nostra regione sono all'avanguardia.

Alessandro Impoco: L'idea era proprio quella di superare le attività di orientamento tradizionali, solitamente limitate alla scelta delle scuole superiori, cercando invece di stimolare l'interesse dei ragazzi già in età primaria. È in questa fase che si formano le passioni e si alimenta la curiosità. Grazie alla collaborazione con le insegnanti dell'Istituto Mario Giacomelli, oggi abbiamo potuto mostrare ai bambini il nostro istituto, nell'ambito del progetto "Scopriamo Senigallia", che li ha già portati a conoscere vari luoghi della città.

Chiara Biondi: Come giustamente diceva Alessandro, l'obiettivo è non limitare l'orientamento solo agli ultimi anni delle scuole medie, ma partire fin dall'inizio per scoprire e valorizzare i talenti dei bambini. Iniziative come questa permettono ai giovani di vedere da vicino ciò che li aspetta e di iniziare a riflettere sul loro futuro.

Insegnante dell'Istituto Mario Giacomelli: Il progetto di oggi si inserisce in un percorso che stiamo portando avanti con i nostri alunni sin dalla prima elementare. "Scoprire Senigallia" è un'iniziativa che permette ai bambini di conoscere meglio la loro città, visitando luoghi d'interesse e scoprendone la storia. Tra questi, c'è stata anche la visita all'Istituto Panzini, che ha mostrato loro le numerose attività formative. Quest'anno vorremmo estendere il progetto anche alle classi quarte e quinte della scuola primaria, oltre che alla scuola secondaria di primo grado.

SOTTO IL VIDEO DI ALBERTO OLIVIERI