Quarta edizione del concorso fotografico “Uno scatto contro la violenza sulle donne” Iscrizioni aperte fino al 6 novembre

Il Comune di Senigallia, Assessorato alle Pari Opportunità, ha indetto anche quest’anno il concorso fotografico “Uno scatto contro la violenza sulle donne”, un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza di genere attraverso l’arte della fotografia.

Il concorso invita i partecipanti a realizzare un racconto visivo che esplori il tema della violenza sulle donne, illustrando non solo la sofferenza e la sopraffazione, ma anche la forza, il coraggio e la resilienza femminile. Le fotografie dovranno essere collegate in una narrazione sequenziale, un vero e proprio storytelling fotografico capace di trasmettere in maniera incisiva e toccante il messaggio della lotta contro la violenza di genere.

Il concorso è suddiviso in due sezioni:

Sezione A: aperta a fotografi professionisti, dilettanti e appassionati di ogni età, residenti in Italia.

Sezione B: riservata agli Istituti Scolastici di secondo grado della Regione Marche.

Per tutti la partecipazione è gratuita.

L’obiettivo è promuovere un dibattito sociale, stimolando una riflessione profonda attraverso le immagini su una problematica tra le più drammatiche della nostra società.

Bando e Regolamento al seguente link:

https://www.comune.senigallia.an.it/novita/uno-scatto-contro-la-violenza-sulle-donne-quarta-edizione/.