Torna la Passeggiata in Rosa per la Vita Appuntamento domenica 6 ottobre al Foro Annonario

E’ iniziato il conto alla rovescia per il ritorno della “Passeggiata in Rosa per la Vita”, l’evento nazionale promosso dalla Fidapa BPW Italy di Senigallia che si terrà sulla Spiaggia di Velluto domenica 6 ottobre a partire dalle ore 9,30.

La “Passeggiata in Rosa per la Vita”, giunta quest’anno alla XII edizione, vuole sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione dalle malattie oncologiche femminili e sull’adozione di sani stili di vita.

La mattinata di festa inizia fin dalle 9, quando il Foro Annonario inizierà ad animarsi grazie alla partecipazione dei tecnici fitness delle palestre MyFitness Club, Nirvana e FitXfun che proporranno un dolce risveglio muscolare con il sottofondo musicale di Radio Arancia che curerà la diretta radiofonica dell’evento. Alle ore 10 la partenza della passeggiata che si snoderà lungo un percorso facile e alla portata di tutti, tra il centro storico, il lungomare di levante, piazza della Vittoria, piazza Garibaldi e il ritorno al Foro Annonario. Lungo il percorso ci saranno momenti di intrattenimento grazie alla partecipazione della Banda Musicale Cittadina, dei Vip Clown Ciofega e degli Sbandieratori e tamburini del Palio di San Floriano di Jesi. Il tracciato, della lunghezza di circa 3,5 km, è adatto a tutti: giovani, famiglie, bambini e anche amici a quattro zampe.

Tutti i partecipanti, con l’iscrizione del costo di 12 euro, riceveranno un kit che comprende una t-shirt tecnica rosa, una shopper bag, una barretta energetica, acqua, assicurazione e ristoro. I kit, disponibili fino ad esaurimento scorte, sono assicurati in via preventiva a chi si iscrive online al seguente link https://api.endu.net/r/i/87286. Con il biglietto online è possibile ritirare il kit sabato 5 ottobre dalle 15,30 alle 19 in piazza Saffi e domenica 6 ottobre fino alle 9,30. Le iscrizioni in presenza sono invece possibili sabato 5 ottobre dalle 15,30 alle 19 in piazza Saffi.

Per ulteriori info www.fidapasenigallia.org. La Passeggiata in Rosa, che si avvale della collaborazione dell’Atletica Senigallia e di prestigiosi patrocini come quello della Regione Marche, dell’Assessorato Regionale alle Pari Opportunità, del Comune di Senigallia, dei Comuni dell’Unione Terre di Marca Senone, del Coni e del Panatlhon Club, sostiene associazioni che operano con i malati oncologici quali AOS e ANDOS, l’ Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” di Milano e progetti per la prevenzione.

da Fidapa BPW Italy di Senigallia