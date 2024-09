Arriva l’Autunno: è tempo di Ciambelle al Mosto! Le trovi fresche al Superstore “Sì con te” di Senigallia Strada Sant'Angelo

Con l’arrivo dell’autunno e la fine della vendemmia, il protagonista è il mosto: il succo dolce dell’uva appena raccolta, ingrediente essenziale delle tradizionali ciambelle di mosto marchigiane. Un dolce tipico che evoca i sapori autentici del territorio.

Al Superstore “Sì con te” di Senigallia Strada Sant’Angelo, potrai gustare ogni giorno il pane fresco sfornato da 7 forni artigianali selezionati:

Panificio Sbriscia – Senigallia

Panificio Biologico – Ancona

Panificio Altamura – Puglia

Panificio Fior di Grano – Osimo

Pandefrà – Senigallia

Panificio Millevoglie – Recanati

Panificio Minardi – Senigallia

Panificio La Casa di Ele – Senigallia

Troverai un’ampia scelta di pane: dai classici intramontabili ai prodotti integrali, fino alle farine speciali per chi cerca qualcosa di diverso. Ma soprattutto adesso troverai le Ciambelle con il mosto.

Le ciambelle con il mosto sono un dolce tipico delle Marche, particolarmente legato alla stagione autunnale e alla vendemmia. Questo dolce nasce dalla tradizione contadina, quando il mosto – il succo ricavato dall’uva appena pigiata – veniva utilizzato per preparare dolci rustici dal sapore unico e inconfondibile.

Caratteristiche delle ciambelle con il mosto

– Ingredienti principali : Il mosto d’uva è l’ingrediente chiave, che conferisce alle ciambelle un sapore dolce e un profumo fruttato. Si utilizza mosto fresco, che non ha ancora subito il processo di fermentazione per diventare vino.

– Pasta lievitata : Le ciambelle con il mosto sono fatte con un impasto lievitato a base di farina, zucchero, uova, olio (o burro), semi di anice e il mosto stesso. L’aggiunta del mosto rende la pasta particolarmente morbida e aromatica.

– Aspetto : Hanno una forma a ciambella, dorate all’esterno e soffici all’interno. Possono essere spolverate con zucchero a velo o lasciate al naturale per esaltare il sapore del mosto.

– Sapori: Il sapore è dolce ma non eccessivo, con note fruttate date dal mosto e un aroma leggermente speziato dato dai semi di anice, un ingrediente tradizionalmente aggiunto per esaltare il profumo della ciambella.

Tradizione e simbolismo

Le ciambelle con il mosto sono legate ai festeggiamenti per la vendemmia, un momento di grande importanza per le comunità agricole marchigiane. Prepararle era un modo per celebrare l’abbondanza del raccolto e condividere il frutto del lavoro di un anno. Spesso venivano fatte in grandi quantità e consumate durante le feste autunnali, accompagnate da vino novello o bevande calde.

Come gustarle

Le ciambelle con il mosto sono perfette da gustare a colazione o merenda, magari accompagnate da un bicchiere di vino cotto o da un caffè. Si abbinano anche a formaggi freschi, grazie al loro gusto dolce e fruttato, rendendole ideali per una pausa golosa e ricca di tradizione.

Queste ciambelle rappresentano un pezzo di storia culinaria marchigiana, un dolce che racconta del legame tra terra, tradizione e famiglia.

Le ciambelle col mosto possono essere arricchite con ingredienti come l’uva sultanina e i semi di anice freschi, che ne esaltano ulteriormente il sapore e la tradizione.

Uva sultanina

L’uva sultanina è un’aggiunta comune nelle ciambelle con il mosto, e la sua dolcezza naturale si sposa perfettamente con il gusto fruttato del mosto. Durante la cottura, l’uva sultanina si ammorbidisce, rilasciando la sua dolcezza nell’impasto, che rende il dolce ancora più ricco e aromatico. La presenza di questi piccoli frutti essiccati conferisce anche una piacevole texture contrastante con la morbidezza della ciambella.

Semi di anice freschi

L’uso dei semi di anice freschi è un altro aspetto caratteristico delle ciambelle col mosto. L’anice, con il suo profumo intenso e speziato, dona un aroma unico al dolce, rendendolo ancora più legato alla tradizione marchigiana. Questo sapore particolare, leggermente dolce e piccante, crea un equilibrio perfetto con la dolcezza del mosto e dell’uva sultanina.

Questi due ingredienti aggiuntivi sono emblematici delle versioni più ricche e tradizionali della ciambella con il mosto, che varia leggermente da famiglia a famiglia o da forno a forno, mantenendo però sempre il legame con la storia e la cultura contadina marchigiana.

Sì con te Superstore – Senigallia

Strada Sant’Angelo, Senigallia 60019 AN

Email: SenigalliaStradaSantAngeloSST@cedimarche.it

Telefono: 071 659665

Sito web: Siconte.it – Sezione “Senigallia – Strada Sant’Angelo”

Facebook: Sì con te Superstore Senigallia – Strada S. Angelo

Orari di Apertura:

Tutti i giorni: 8:00 – 20:30 (Sabato e Domenica inclusi)

Ti aspettiamo