Alzheimer Fest 2024: due giorni di musica, arte, laboratori e dibattiti a Senigallia Sabato 7 e domenica 8 settembre un evento a carattere nazionale organizzato per la prima volta in città

Importante appuntamento a Senigallia questo fine settimana: si svolgerà infatti presso diverse location cittadine, in un percorso diffuso, l’Alzheimer Fest, un evento a carattere nazionale che dal 2017, nel corso degli anni, è cresciuto considerevolmente coinvolgendo sempre più sedi.

Quest’anno, grazie all’intervento dell’Associazione Alzheimer Uniti Italia, sezione Regione Marche, verrà per la prima volta organizzata a Senigallia, in sinergia tra Regione Marche, Ambito Territoriale Sociale n. 8 e Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona – Distretto Sanitario di Senigallia, una manifestazione di 2 giorni durante i quali sono previsti momenti musicali, artistici, laboratori creativi e dibattiti che hanno come obiettivo prioritario quello di ritrovarsi insieme, malati, familiari, operatori e, più in generale, tutta la cittadinanza.

Il programma prevede in Piazza Roma, sabato 7 settembre, alle ore 10, una “apertura in musica” con “fiato alle trombe” , i saluti delle autorità. Poi per due giorni, in Piazza Roma, presso il Centro Elioterapico Co.ge.sco., presso il Palazzetto Baviera, la Chiesa della Maddalena, Piazzale della Libertà e l’Opera Pia Mastai Ferretti, il Centro Diurno Alzheimer Il Granaio, si susseguiranno eventi di varia tipologia nei gazebo, momenti di approfondimento, conferenze, giochi tecnologici, laboratori. Ci saranno anche delle mostre presso il Palazzetto Baviera e la Galleria Expo-ex. Punti informativi sono stati allestiti con volontari in Piazza Roma e davanti il Palazzetto Baviera. Si tratta indubbiamente di un importante momento di approfondimento su questa patologia che impatta nella vita delle persone e delle famiglie. Tutti gli organizzatori si sono dedicati alla manifestazione con passione, dedizione e professionalità e si auspica un grande successo per l’iniziativa aperta a tutta la città.

“C’è la massima attenzione da parte della Regione Marche al tema dell’invecchiamento della popolazione e delle patologie ad esso collegate, fra le quali le demenze come l’Alzheimer, una malattia che colpisce prevalentemente le persone con un’età superiore ai 65 anni e che proprio per la maggior longevità raggiunta dalla popolazione rischia di vedere numeri in crescita – dichiara il Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini – Nelle Marche il fondo per l’Alzheimer, nel triennio 2021-2023, è stato pari a circa 500.000,00 euro, risorse erogate dall’Istituto Superiore della Sanità che la Regione distribuisce agli Enti del Servizio Sanitario Regionale per il potenziamento della rete dell’offerta attraverso il rafforzamento dei quindici Centri Ambulatoriali dedicati ai Deficit Cognitivi e alla Demenza attraverso l’assunzione di neuropsicologi. Nel triennio 2024-2026 il fondo è stato incrementato a 1.200.000,00 euro. Attraverso il Piano Nazionale Non Autosufficienza vigente (2022-2024), declinato in linee attuative regionali nel 2023 (DGR 1496/2023), sosteniamo interventi che riguardano i servizi socio-assistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza, a favore sia degli anziani non autosufficienti che dei disabili gravissimi, tra i quali le persone con grave o gravissimo stato di demenza: nell’ambito di questo fondo nel 2023 sono stati erogati per persone con demenza/Alzheimer contributi per un importo complessivo di 5,2 milioni di euro di cui hanno beneficiato 1.465 persone”.

La Regione Marche ha patrocinato l’iniziativa di Senigallia in quanto oltre al Festival, prevede una vacanza per un gruppo di persone con Alzheimer pensata, organizzata e sostenuta dall’associazione promotrice (le famiglie sostengono solo i costi di vitto e alloggio in albergo, mentre l’associazione organizzatrice mette a disposizione l’equipe socio-sanitaria – fatta da psicologi, operatori socio-sanitari e volontari – per gestire i bisogni dei malati anche in vacanza). Si tratta di un intervento innovativo che promuove, in sinergia con l’associazione organizzatrice, un nuovo approccio nella cura dei malati che affianca alla dimensione sanitaria anche quella dell’inclusione sociale: un servizio di sollievo per le famiglie, con impatto positivo per i malati.

da AST Ancona