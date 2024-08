Barbara Malaisi presenta il suo romanzo d’esordio “22” alla libreria IoBook Sabato 31 agosto alle ore 18.30

Sabato 31 agosto alle ore 18,30 alla libreria iobook a Senigallia in via Cavour 32 , ci sarà la presentazione del libro ‘22‘ di Bk Plum pseudonimo di Barbara Malaisi esperta e studiosa di Tarocchi che torna alla libreria iobook con il suo primo romanzo.

22 sono gli Arcani Maggiori dei Tarocchi che costituiscono la struttura centrale del racconto attorno a cui si dipana la storia di Albina ed Emilio. Una storia avvincente, fatta di Tarocchi, passione, e qualche sfumatura di nera tensione. Mistero, magia, suspense e amore sono i tratti che ne fanno un libro che si legge tutto d’un fiato in cui i protagonisti hanno la possibilità di leggersi dentro l’Anima, in una continua trasformazione, acquisendo consapevolezza della realtà.

Barbara Malaisi, nata a Macerata nel 1975, è Ph.D. in Teoria dell’informazione e della comunicazione, Master in Counseling umanistico-esistenziale, autrice di pubblicazioni a carattere divulgativo e fondatrice e attuale Presidente dell’Associazione culturale no-profit “Simbolica”, avente sede a Civitanova Marche, dedita allo studio dei linguaggi simbolici, in particolare quello tarologico, del quale è appassionata cultrice.

Barbara Malaisi sarà intervistata da Stefania Corinaldesi.