Nuovi orari di apertura per la Pinacoteca Diocesana di Senigallia Dal 1° settembre sarà visitabile ogni sabato, domenica e nei festivi nelle fasce orarie 9.00-12.00 e 16.00-19.00

Volta pagina l’estate e con l’arrivo di settembre cambia l’orario di apertura della Pinacoteca di Senigallia. Prosegue il “Viaggio della bellezza” promosso dal museo che si affaccia sulla piazza del duomo, favorendo le visite al mattino ed al pomeriggio nel fine settimana ed in tutti i giorni festivi.

Da domenica 1 settembre, infatti e sino all’Epifania, la Pinacoteca sarà aperta sabato, domenica e festivi con orario 9-12/16-19; programmate anche aperture straordinarie. Pinacoteca che nell’estate ha conosciuto un incessante flusso di visitatori e dove particolarmente apprezzato è stato l’insieme di opere che spazia dalla pittura, alla scultura, all’oreficeria, ai paramenti ed ai manufatti legati al mondo della musica.

Un ‘Viaggio nella bellezza’ che prosegue ancora, in questo autunno ad ingresso gratuito per favorire la massima apertura ad ogni visitatore, e che vuole sempre più coinvolgere anche il mondo delle scuole. Nelle sale dai soffitti affrescati è in effetti possibile scoprire tanta storia ed arte proveniente dal territorio di tutta la Diocesi di Senigallia, dagli Appennini all’Adriatico, dal fiume Cesano all’Esino: opere così apprezzate da essere alcune ammirate in mostra alla Galleria Nazionale delle Marche in Urbino, per un prestito temporaneo nell’ambito della mostra dedicata a Federico Barocci.

Info: www.diocesisenigallia.it.