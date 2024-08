I fratelli Sablich alla Pallacanestro Senigallia Arrivano i due pesaresi di origine croata

178 Letture Sport

Bella novità per il team biancorosso della stagione alle porte: la Pallacanestro Goldengas Senigallia avrà nel suo roster due fratelli pesaresi, Pietro e Giovanni Sablich, di antiche origini croate, precisamente di Fiume.

Nati in una famiglia di cestisti (anche la sorella Anna è un’ottima giocatrice), i fratelli Sablich sono corteggiati da numerose squadre marchigiane. Grande soddisfazione quindi per la dirigenza che è riuscita a portarli entrambi in squadra. Iniziamo dalla presentazione di Pietro.

Pietro, classe 2003, ha giocato la scorsa stagione in Serie B Interregionale con l’Oleggio Magic Basket Giovanni, in Piemonte, dopo l’esperienza nel vivaio alla Vuelle e la stagione in Serie C Gold con il Bramante Pesaro, promossa poi in B Interregionale. Pietro è stato anche uno dei grandi protagonisti della vittoria della Next Gen 2023, la competizione che si svolge tra le selezioni giovanili U19 dei club di Serie A, che Pesaro ha stravinto, battendo Treviso in finalissima.

“Sono entusiasta” racconta “di iniziare questa nuova esperienza con la Goldengas. Vengo da Pesaro, e Senigallia è sempre stata vista come una piazza molto importante. Sono anche contento di tornare a giocare in questo campionato dopo un anno passato al nord. Conosco già la maggior parte dei giocatori della squadra e sono sicuro ci divertiremo molto a lavorare insieme. Sarà ancora più stimolante, poi, giocare con mio fratello Giovanni!”.

Giovanni ha quasi 19 anni, due di meno di Pietro, e nella scorsa stagione si è diviso tra il campionato Under 19 Eccellenza con la Vuelle Pesaro e la Serie C Unica con il Basket Giovane Pesaro. Molto buone le sue medie a partita nella stagione 2023/2024: 9,7 punti con Carpegna Prosciutto e 12,3 con il Basket Giovane Pesaro.

“Sono molto contento” dice Giovanni “di iniziare a Senigallia, per me è una bella possibilità e fin da piccolo avevo il desiderio di giocare con mio fratello. Conoscevo già la società, che apprezzo molto perché è valida e punta sui giovani. La scelta quindi non è stata difficile, ho parlato con l’allenatore Petitto e mi piace molto la sua idea di squadra, mi piace il ruolo che mi vuole dare. Sono certo che sarà capace di farci crescere individualmente e come squadra”.

Identity card

Nome: Pietro Sablich

Data di nascita: 7 settembre 2003

Luogo di nascita: Pesaro

Ruolo: ala piccola

Segni particolari: frequenta Scienze motorie e sportive all’università di Urbino e… il suo cognome viene sempre pronunciato male 🙂

Passioni extracampo: il mare, viaggiare, lo sport in generale

Identity card

Nome: Giovanni Sablich

Data di nascita: 8 novembre 2005

Luogo di nascita: Pesaro

Ruolo: ala piccola

Segni particolari: sogna di arrivare… il più in alto possibile

Passioni extracampo: ascoltare musica, fare tutti gli sport del mondo