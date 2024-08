Summer Jamboree di Senigallia, il programma del 2 agosto Mercatini, burlesque, concerti, fine serata alla Rotonda

Siamo giunti al settimo giorno di questo Summer Jamboree #24, un’edizione unica che festeggia i 70 anni del Rock’n’Roll in grande stile regalando al pubblico internazionale del Festival che si è dato appuntamento in riviera emozioni indimenticabili.

E per questa settima giornata, insieme agli artisti strepitosi che si alterneranno sui due palchi del festival, torna un appuntamento di rito: l’incredibile BURLESQUE, Vaudeville, Dance and Cabaret al Teatro La Fenice!

Partiamo dai concerti da urlo della serata di venerdì 2 sul palco centrale di Piazza Garibaldi sarà la volta dei MFC Chicken (UK), una band unica nel suo genere che presenta un repertorio davvero particolare, composto da tutte canzoni a tema chicken e fast food. Ma non bisogna lasciarsi ingannare: questo gruppo suona brani Rock’n’Roll crudi, di alto livello, alimentati dal potente suono del sax e dalla magnifica voce del suo frontman, un vero e proprio animale da palcoscenico. A occuparsi degli intermezzi musicali sul palco centrale ci saranno DJ Skinny Mule, DJ Big Ten Inch, DJ Elwood, DJ Mickey Melodies.e DJ Boppin’ Bangles.

Sull’Hera Stage, invece, arrivano i Class of ’85 (ITA): questa band prende dall’anno del primo raduno Rock’n’Roll/Rockabilly dell’era moderna che si tenne a Forlì nell’estate del 1985. Incontratisi in quell’occasione, questi 5 musicisti hanno deciso nel 2023 (e tanto Rock’n’Roll dopo) di formare la all-star band più R’n’R che l’Italia possa vantare, per suonare il Rock’n’Roll come si faceva un tempo!

A seguirli, poi, ci saranno Norbert Schneider Aut & The Jump Aces (ITA): un ottimo blues man che insieme agli italiani The Jump Aces ha preparato un imperdibile programma Rhythm’n’Blue. Norbert Schneider ha iniziato il suo viaggio musicale da adolescente, avendo la fortuna di suonare con molti musicisti blues americani come chitarrista fin dalla tenera età. I suoi ultimi sei album hanno raggiunto tutti la top 5 delle classifiche austriache ufficiali. Lo scorso dicembre si è esibito con i Jump Aces al Rome Blues Festival: l’esperienza è stata così edificante che hanno deciso di rifarla quest’estate, esclusivamente al Summer Jamboree!

I Record Hop saranno a cura di DJ Boppin’ Bangles, DJ Shuffle DeLuxe e DJ Lola Terry.

Ma la serata di venerdì continua, perché al Teatro la Fenice andrà in scena il BURLESQUE, Vaudeville, Dance and Cabaret, uno spettacolo mozzafiato che quest’anno vedrà esibirsi eleganti artisti e ballerini di fama internazionale che proporranno un vero e proprio spettacolo hollywoodiano anni ‘20 e ’30.

Ingresso da 16 a 24 euro, prevendite su ciaotickets.

E per chi è riuscito ad accaparrarsi il biglietto di ingresso andato sold out già in prevendita, ci sarà il Dopofestival alla Rotonda a Mare fino a notte fonda: in programma per venerdì sera, i record hop di DJ Elliot Kirby, DJ Enry “Sold Out”, DJ Jay Cee, DJ Rocketeer.

Ci saranno come sempre, tante occasioni per muoversi al ritmo Rock’n’Roll, con Record Hop mattutini in spiaggia e lezioni di ballo fin dalla mattina. Innanzitutto, a inizio giornata, dalle 11.30 fino alle 18, il Dance Camp: gli appassionati potranno seguire lezioni di Lindy Hop, Balboa, Boogie Woogie e Solo Jazz al Teatro La Fenice. Le iscrizioni si possono effettuare dalle 10 alle 11 alla Rotonda a Mare. Dalle 10.30 alle 13.30, invece, nell’affascinante Rotonda a Mare, si terrà il Boot Camp, un corso intensivo di ballo pensato per migliorare il proprio stile in brevissimo tempo. Venerdì 2 agosto sarà la volta dello stile Lindy Hop: chiunque desiderasse iscriversi, può farlo dalle 10 alle 10.25 presso la Rotonda a Mare.Gli insegnati di ballo, professionisti provenienti da tutto il mondo, sono Minn Vo USA, Gosia Aniolkowska POL, Viktor Edlund SWE, Wilma Edlund SWE, Ksenia Parkhatskaya RUS, Francesco Pezzo ITA, Carolina Lampugnani ITA, Enrico Conti ITA, Chiara Lijoi ITA, Dimitri Masotti ITA, Alexsia Ghezzo ITA, Vincenzo Fesi ITA, Moe Sakan JAP, Markus Rosendal SWE, Sandra Klack SWE, Patrik Pettersson SWE, Lizette Rönnqvist SWE, Lucy Sanders UK, Jay Cee FRA e Sharon Davis AU.

E ancora il doppio Beach-side Record Hop, sul lungomare di Levante e su quello di Ponente. Insieme al tradizionale appuntamento diurno al Mascalzone sul L. Mare D. Alighieri dalle 12.00 alle 19.00, l’Hawaiian Beach trasformerà un pezzo della spiaggia di velluto in un suggestivo scenario esotico. Tutti i giorni sulla spiaggia libera del lungomare Mameli all’altezza del civico 93, dalle 10 fino all’ora dell’aperitivo serale, si potrà assaporare tutta la spensieratezza e l’allegria della vita Rock’n’Roll a piedi nudi in riva al mare, cullati dalla musica di tanti DJs. Per l’occasione, sarà anche allestita una pista da ballo sotto vele ombreggianti, e ogni giorno dalle 11 alle 12 lezione di ballo gratuite aperte a tutti, con i fantastici insegnanti Diana Romano, Marco Ginevri, Luca Rizzioli e Carlotta Mignani.

Venerdì 2 agosto, l’Hawaiian Beach sarà a cura di DJ Rocketeer, DJ James Ventrella, DJ Mickey Melodies, DJ Big Ten Inch e DJ Vangelis.

Al Mascalzone, il Beach-side Record Hop risuonerà grazie a DJ “Mojo” Man, DJ Elwood, DJ Slim e DJ Giusy Wild.

E poi dalle 16 alle 02 torna l’amato corner dedicato ai tattoo, la WALK-IN TATTOO, al Foro Annonario, Ex Pescheria, per lasciare un segno indelebile di questi amati anni ’40 e ’50 con tatuaggi old school non-stop grazie a grandissimi artisti, maghi del tatuaggio. Nella giornata di domani saranno presenti Lorenzo Chiovoloni, Fabio Nembo, RedStyle, Jonathan Cesaroni, Maurizio Basile, Marco Tupone, Luca Testadiferro, Daniele Caminati, Alessio Giulioni, Giammarco Olivieri, Andrea Cecconi. Il corner sarà attivo fino a domenica 4 agosto. E ancora, si potrà fare un po’ di shopping vintage, infine, si potrà curiosare tra gli stand del Vintage Market diffuso ai Giardini Rocca, in piazza Manni e in piazza del Duca. Infine, da vedere assolutamente lo spettacolo del Fearless Devid Motordrome, l’ultimo e unico motordrome rimasto in Italia, datato 1937 restaurato per l’occasione, che ogni giorno dalle 17 alle 24 permetterà di veder sfrecciare moto d’epoca INDIAN su una pista più unica che rara!

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona.

Sponsor ufficiali della XXIV edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Gruppo Hera, InstaxFujifilm, JBL, Canaja Spirits, BCC Fano. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

Programma della settima giornata di festival venerdì 2 agosto 2024

Dance Camp | Stage Teatro | Foyer Teatro | Sala del Fico | Rotonda a Mare

11.15 – 18.00 Lindy Hop, Balboa, Boogie Woogie, Solo Jazz, Solo Tap, Jive

Info & Registration: 10.00 – 11.00 Teatro La Fenice

Boot Camp | Rotonda a Mare

10.30 – 13.30 Lindy Hop

Info & Registration: 10.00 – 10.25 Rotonda a Mare

Hawaiian Beach | Lungomare G. Mameli

10.00 – 11.00 DJ Rocketeer

11.00 – 12.00 Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

12.00 – 14.00 DJ James Ventrella

14.00 – 15.30 DJ Mickey Melodies

15.30 – 17.00 DJ Big Ten Inch

17.00 – 19.00 DJ Vangelis

Beach-side Record Hop | Mascalzone | Lungomare D. Alighieri 12.00 – 14.00 DJ “Mojo” Man

14.00 – 15.30 DJ Elwood

15.30 – 17.00 DJ Slim

17.00 – 19.00 DJ Giusy Wild

WALK-IN TATTOO | Foro Annonario | Ex Pescheria

16.00 – 02.00 Tatuaggi Old-School non-stop | Non-stop Old School Tattoos Artists: Lorenzo Chiovoloni, Fabio Nembo, RedStyle, Jonathan Cesaroni, Maurizio Basile, Marco Tupone, Luca Testadiferro, Daniele Caminati, Alessio Giulioni, William Giampieri, Andrea Cecconi

Fearless Devid – 1937 Motordrome | Piazzale della Libertà

17.00 – 24.00 Spettacolo ad ogni ora | Show time every hour

Rockin’ Village 17.00 – 01.00

Giardini Rocca | Piazza Manni | Piazza del Duca: Vintage Market

Piazza Simoncelli: Park Auto USA pre 1969

Via Portici Ercolani 42/61: Park Moto Vintage, Custom & Café Race

Hera Stage | Giardini Rocca

18.00 – 19.00 Hera dance floor: Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

19.00 – 20.00 DJ Boppin’ Bangles

20.00 – 21.15 CLASS OF ’85 ITA

21.15 – 23.15 DJ Shuffle DeLuxe

23.15 – 00.30 NORBERT SCHNEIDER AUT & THE JUMP ACES ITA

00.30 – 02.00 DJ Lola Terry

Palco Centrale | Main Stage | Piazza Garibaldi 18.30 – 19.30 DJ Skinny Mule

19.30 – 20.30 DJ Big Ten Inch

20.30 – 21.45 DJ Elwood

21.45 – 23.15 MFC CHICKEN UK 23.15 – 00.15 DJ Mickey Melodies

00.15 – 01.30 DJ Boppin’ Bangle

23.00 BURLESQUE, Vaudeville, Dance and Cabaret Teatro La Fenice | Via Battisti, 19

Disponibilità 800 posti | Limited 800 people

Starring

Majella & Oliver UK – Tap & Swing

Didi Derriere UK – Burlesque

Yazz CZ – Burlesque

Bonnie Fox AUS – Vaudeville

Russel Bruner USA – Vaudeville and Host

Racy Ros ES – Host

Ingresso da euro 16 a euro 24 | admission from euro 16 to euro 24

Rotonda a Mare | Music and Dance

Disponibilità 400 posti | Limited 400 people

23.59 – 01.00 DJ Elliot Kirby

01.00 – 02.00 DJ Enry “Sold Out”

02.00 – 03.00 DJ Jay Cee

03.00 – 04.00 DJ Rocketeer

Ingresso euro 16 | admission euro 16

Biglietto Combo: Burlesque + Rotonda da euro 20 a euro 28 – disponibilità limitata

Combo Ticket: Burlesque + Rotonda from 20 – 28 euro – limited availability

Presentatori | MC

Racy Ros ES Russell Bruner USA

Con la partecipazione amichevole di

Dario Salvatori