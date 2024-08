Terminata installazione a Senigallia di pannelli turistici e culturali Ora sono in tutto 23

Con l’allestimento del totem multimediale in Via Mastai si è concluso il progetto di riqualificazione della segnaletica turistica e culturale del centro storico.



Il progetto è nato dall’adesione al Bando Accoglienza 2022 – Azione C della Regione Marche che ha finanziato il 50% della riqualificazione.

Sono state sistemate le 19 paline turistiche preesistenti ed aggiunte altre 4 presso la Rotonda a mare, la Sinagoga, Palazzo Mastai e Palazzo Gherardi.

E’ stato svolto il lavoro di mappatura, analisi e studio dei percorsi turistici che già erano presenti sulle paline. Sono state aggiornate le informazioni, migliorata la grafica, la cartografia e soprattutto è stata eseguita un’attenta ricerca sul materiale fotografico da scegliere per rendere le paline turistiche più attrattive. Tutte le didascalie sono state tradotte, oltre che in inglese, in braille. I pannelli sono stati realizzati con materiali innovativi e stampa di ultima generazione, in particolare il braille a rilievo, e di facile manutenzione.

Su ogni palina è stato realizzato un Qr code, leggibile anch’esso in braille, con il quale l’utente potrà approfondire le informazioni sul luogo che visita. Il supporto di un’audio guida sia in italiano che in inglese contribuisce a dare completezza alle informazioni.

Nella parte inferiore dei pannelli è riprodotta una mappa del centro storico con indicati tutti i luoghi deve sono sistemate le paline turistiche per agevolare l’utente nell’individuare l’esatta posizione in cui si trova e scegliere autonomamente il percorso di visita.

Un totem interattivo multimediale è stato installato in Via Mastai. Collegato al sito turistico di Feel Senigallia per consentire l’accesso, oltre che alle informazioni sui luoghi per i quali sono state riqualificate le paline turistiche, anche alle informazioni generali sulla città.

“È stato un progetto trasversale che ha impegnato più Aree funzionali della struttura comunale, l’ufficio Turismo, l’ufficio CED, l’ufficio Cultura, l’ufficio Urbanistica e l’ufficio Tecnico. Ringrazio tutti per il lavoro svolto. Un esempio di sinergia senza la quale non si sarebbe potuto raggiungere un risultato soddisfacente”. Così il Sindaco Massimo Olivetti “Si cercherà di reperire altri fondi per continuare ad implementare questa tipologia di segnaletica turista per valorizzare anche i luoghi più significativi delle frazioni”.