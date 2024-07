Un viaggio nella Bellezza alla Pinacoteca Diocesana di Senigallia Dopo il successo della mostra del 2023, il Perugino continua ad accogliere visitatori locali e turisti

La Pinacoteca Diocesana di Senigallia è orgogliosa di ospitare ancora oggi la straordinaria opera “Madonna in Trono con Gesù Bambino e Santi” del Perugino, che lo scorso anno ha attirato l’attenzione di oltre 6000 visitatori durante l’esposizione “Omaggio a Perugino – Misericordiae Vultus”.

Questa tavola, una delle gemme del maestro Pietro di Cristoforo Vannucci, rappresenta una delle massime espressioni dell’arte rinascimentale italiana e merita una visita attenta e riflessiva.

Il dipinto, realizzato in tempera a uovo su tavola, è un capolavoro di equilibrio e armonia, caratterizzato da una composizione serena e dai colori vividi. La “Madonna in Trono con Gesù Bambino e Santi” è un esempio sublime della maturità artistica del Perugino, un artista che, secondo le parole di Agostino Chigi, era considerato “Il meglio maestro d’Italia” nel suo tempo. L’opera, con i suoi sguardi dolci e l’atmosfera di pace, riesce a trasmettere una profonda spiritualità, unendo il divino e l’umano in un’unica visione di bellezza e grazia.

La “Madonna del Rosario” di Federico Barocci, un’altra opera di grande rilievo, non è attualmente visibile in Pinacoteca poiché prestata alla Galleria Nazionale delle Marche per la grande mostra dedicata all’artista urbinate, figura chiave del periodo della Controriforma. Questo importante prestito per una mostra di grande prestigio è una ulteriore riprova del pregio delle opere contenute all’interno del museo ospitato nel Palazzo Vescovile di Senigallia: alcuni anni fa il dipinto di Giuseppe Cesari, detto il Cavalier d’Arpino, raffigurante Papa Clemente VIII è stato richiesto in prestito per una mostra presso il Castello di Pau, il monumento principale della città francese capoluogo del Béarn, in Aquitania.

Tuttavia, il Perugino continua ad accogliere locali e turisti a Senigallia, in un contesto museale che offre un’opportunità unica per immergersi nella storia e nell’arte del nostro territorio, attraverso opere pittoriche, scultoree e manufatti di oreficeria.

Gli ingressi in Pinacoteca sono gratuiti, e includono la possibilità di partecipare a visite guidate ogni giovedì e sabato alle ore 21.30, condotte da esperti d’arte che offriranno approfondimenti e curiosità sul dipinto, sul contesto storico in cui fu creato e sulle opere conservate all’interno del museo.

