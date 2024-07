Nove giorni di celebrazione dei 70 anni del Rock’n’Roll al Summer Jamboree di Senigallia Artisti e band leggendarie si alterneranno sui palchi con giovani promesse: Jay Siegel con i Tokens e Johnny Farina le stelle

Dal 27 luglio al 4 agosto torna a Senigallia per celebrare i 70 anni di Rock’n’Roll il Summer Jamboree, la XXIV edizione del Festival Internazionale di musica e cultura dell’America degli anni ’40 e ’50più grande al mondo.

Ambita meta di viaggio da 24 edizioni di tutti gli appassionati del genere e non solo che arrivano da ogni parte del mondo, nord Europa in testa, il Summer Jamboree è il festival che ogni anno celebra, in tutte le sue sfumature e accezioni, il Rock’n’Roll (che è anche il primo movimento interraziale della storia) da cui iniziò una vera e propria rivoluzione culturale, nella musica come nella moda e nel design, a tutt’oggi di grande ispirazione, ma anche una rivoluzione sociale in cui nasce la figura del teenager e i suoi movimenti di ribellione.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona.

Sponsor ufficiali della XXIV edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Gruppo Hera, Instax Fujifilm, JBL, Canaja Spirits, BCC Fano. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

Massimo Olivetti Sindaco di Senigallia afferma: “Il Summer Jamboree è l’evento di punta per Senigallia con il quale viene promossa l’immagine della città in tutto il mondo e che da anni rappresenta un importante volano turistico ed economico. L’auspicio è che ci sia una sempre maggiore consapevolezza non solo da parte degli albergatori, ma di tutte le attività economiche, dell’importanza che questa manifestazione riveste a livello occupazionale, produttivo e promozionale per la nostra città. Con la Regione abbiamo aperto un dialogo importante che stiamo ulteriormente sviluppando per garantire al Summer Jamboree un sostegno sempre più adeguato, già dalla prossima edizione che sarà il venticinquennale, affinché il festival abbia lo stesso riconoscimento a livello regionale di altri eventi proprio per il peso internazionale e il valore che ricopre”.

“Desideriamo ringraziare il Sindaco Massimo Olivetti e l’amministrazione comunale per il sostegno costante al Festival e per aver aperto in questi anni un canale fondamentale con la Regione Marche, portando proprio alla consapevolezza che il Summer Jamboree è un evento rappresentativo e identitario di tutta la regione sia dal punto di vista economico che di promozione del territorio. Le strutture ricettive di Senigallia sono le prime a beneficiare dell’imponente indotto portato dal Festival, ma tutta la zona è coinvolta nell’ospitalità. Il Summer Jamboree è un Festival ad ingresso gratuito e il suo stakeholder principale rimane sempre e comunque il territorio con le sue attività economiche e la città di Senigallia, che ne beneficia anche dal punto di vista della visibilità turistica e della grande promozione che la manifestazione è in grado di incentivare.” – afferma Alessandro Piccinini organizzatore del Summer Jamboree insieme ad Angelo Di Liberto – “Il prossimo anno saranno i 25 anni del festival e quest’anno invece si celebrano i 70 anni del rock’n’roll, sembrano tanti anni ma in realtà il Festival ed il suo pubblico stanno godendo di una nuova giovinezza. Il Rock’n’Roll non è solo un genere musicale, ma un fenomeno culturale longevo che ha una potenza unica e con un ricambio generazionale incredibile. In queste ultime edizioni il pubblico nazionale e internazionale che il festival accoglie è sempre più giovane e appassionato di questo genere. Abbiamo lavorato molto in questi anni proprio con l’obiettivo di allargare il pubblico del festival per farlo rimanere sempre sulla cresta dell’onda e lo potremo toccare con mano, sia sui palchi ma anche dal punto di vista del pubblico che vede una commistione tra gli appassionati storci assieme ai tantissimi ragazzi che arrivano dall’Italia, Europa, dagli USA e perfino dall’Australia. Ringraziamo anche la BCC Fano che da anni sostiene il festival in maniera importante insieme agli altri nostri sponsor e la lega del Filo d’Oro che è il nostro partner etico storico a cui siamo molto legati“.

“Dal punto di vista dell’artistico si ripete il miracolo: generazioni a confronto insieme sui due palchi del Summer Jamboree, alla Rotonda e in tutta la città e quando parlo di artistico mi riferisco ai musicisti, ai cantanti, ma anche ai djs e ballerini provenienti da tutto il mondo. Quest’anno abbiamo una linea up veramente trasversale: l’artista più giovane ha appena compiuto 18 anni, il più anziano – Jay Siegel con i Tokens – torna in Italia dopo 60 anni: partecipò a una trasmissione televisiva della Rai quando era numero uno in classifica e oggi torna in esclusiva mondiale qui a Senigallia per celebrare insieme a noi 70 anni di rock’n’roll.

Il prossimo anno il festival compirà 25 anni e quale posto migliore per festeggiare se non nel luogo dove sono passati Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, BB King e dove si sono tenuti più di 1000 concerti?” – continua Angelo Di Liberto – “Anche quest’anno ci saranno artisti provenienti da ogni parti del mondo, l’altra leggenda che ospiteremo è Johnny Farina, di origini italiane e famosissimo per il duo Santo & Johnny e per il loro brano più celebre Sleep walk, una delle canzoni più conosciute di tutti i tempi.

Arriveranno per la prima volta in Italia dal Messico i Los Moustros che hanno vinto Mexico tiene talento e poi gli MFC Chicken che hanno repertorio tutto a tema tutto dedicato al pollo.

Tantissimi giovani come Lewis Jordan Brown dall’Inghilterra e David Hermlin un ragazzo tedesco che fa swing con grande leggerezza Ci saranno band di swing, western swing e si vedranno di nuovo sul palco strumenti come fisarmoniche, contrabbassi, violini e tanti ballerini di Swing, Country, Rockabilly, Rhythm’n’Blues, Hillbilly, Doo-wop, insomma tutti i generi che hanno creato il rock e tutto quello che il rock ha generato.

Anche quest’anno ci sarà la band di 22 elementi Abbey Town Jump Orchestra che accompagnerà tantissimi artisti che partecipano al festival ma che arriveranno anche appositamente per esibirsi con questa big band. Non mancherà il burlesque in una formula molto hollywoodiana e si esibiranno anche i migliori ballerini al mondo.

Tornerà il Fearless Devid Motordrome di cui tutto il pubblico del Summer Jambore si è innamorato e poi una novità: abbiamo prodotto un giornale di carta, una sorta di quotidiano attraverso cui il Summer Jamboree vuole raccontare in maniera analogica e con la carta un’epoca vintage”.

L’Assessore al turismo Simona Romagnoli dichiara: “Il Summer Jamboree è l’evento più importante per la programmazione turistica di Senigallia come sappiamo; a febbraio l’abbiamo portato con il nostro Sindaco alla BIT e è da allora che lo stiamo pubblicizzando. È il festival che ci distingue sia a livello nazionale che internazionale ed è diventato il marchio di Senigallia. Già dall’inverno, ancor prima forse di avere delle date precise, con gli organizzatori Alessandro Piccinini e Angelo Di Liberto è stato concordato tutto il calendario dei 9 giorni di festival e ritengo sia sempre molto importante la sinergia che si crea tra pubblico e privato, come in questo caso“.

E prosegue Alan Canestrari Assessore alle attività economiche: “Il festival porta ormai da 24 anni movimento nella città, permettendo così alle attività economiche di continuare ad investire. La nostra amministrazione sta puntando molto sulla promozione nazionale ed internazionale degli eventi culturali e un nome importante e risonante come il Summer Jamboree ci permette di avere player internazionali, dall’Australia, all’America al nord Europa. Stiamo così riuscendo nell’intento di esportare all’estero il brand Senigallia, fulcro della Regione Marche ma anche dell’Italia centrale”.

Manola Micci, consigliere della Banca di Credito Cooperativo di Fano, afferma: “La Banca di Credito Cooperativo di Fano è orgogliosa di essere anche quest’anno, come lo è dal 2021, uno dei principali sponsor del Summer Jamboree che è senz’altro il più grande festival internazionale di musica e cultura americana degli anni ’40 e ’50. È una partnership quella tra la Banca di Credito e il Summer Jamboree che conferma e rinsalda il rapporto del nostro istituto di credito con la città di Senigallia, ed è espressiva dell’attenzione particolare che la nostra banca ha del territorio senigalliese, di cui vuole essere protagonista e che vuole senz’altro contribuire a qualificare, esaltare, attraverso le peculiarità ma anche attraverso i principali fattori di attrazione turistica, consapevole del forte e importante impatto economico che quest’evento ha sull’intero territorio regionale. È anche espressione della vocazione culturale della Banca, che da sempre investe e promuove la cultura e la qualità sociale, perché il benessere della comunità passa anche attraverso l’organizzazione culturale e sociale quindi non solo economica del territorio.”

Carlo de Santis Celsi, Direttore Comunicazione e Raccolta Fondi Lega del Filo D’Oro, infine dichiara: “A nome della Fondazione Lega del Filo D’Oro desidero innanzitutto ringraziare gli organizzatori del Festival che hanno permesso di rinnovare questa partnership, che definirei ormai più un’amicizia visto che questa è la dodicesima volta che siamo partner etico del Summer Jamboree, importantissima manifestazione che consente alla Fondazione di continuare la sua opera di sensibilizzazione a favore delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. Ci piace molto abbinare la musica, quindi un evento musicale come il Summer Jamboree, con le attività che abbiamo portato avanti con la Lega del Filo d’Oro perché per noi la musicoterapia è un elemento assolutamente essenziale per portare avanti i nostri programmi divulgativi e riabilitativi nei confronti dei nostri ospiti; siamo felici di essere presenti in questo evento così importante per continuare questo lavoro di sensibilizzazione. Anche quest’anno avremo uno stand, dove attraverso la Smile Challenge sarà possibile con delle sagome realizzare dei selfie che creino una viralità social per dare un sorriso alle persone sordocieche.”

In questo 2024 ricorrono proprio 70 anni dalla nascita del Rock’n’Roll: era il 1954 quando Bill Haley & His Comets incisero il brano “Rock Around the Clock”, che poi nel 1955 arrivò al primo posto delle classifiche statunitensi Billboard Hot 100 restandoci otto settimane e anche di quelle di Regno Unito e Germania. La voce di Bill Haley e il celebre assolo di chitarra di Danny Cedrone, hanno avuto e continuano ad avere un successo planetario, ad esempio la canzone è stata utilizzata come sigla della prima stagione della serie tv Happy Days. Anche in Italia ha avuto fortuna: nel 1956 il Quartetto Cetra ne propone una versione in italiano e molti altri artisti la incisero in inglese, da Renato Carosone ad Adriano Celentano, e fu anche la sigla della famosa trasmissione Rai “Alto gradimento” di Renzo Arbore e Gianni Boncompagni.

Proprio i Comets si esibirono al Summer Jamboree nel 2004 per i primi 50 anni di Rock’n’Roll, una cultura musicale che di fatto fa parte della vita e della storia di tutti e per questo il Summer Jamboree è un festival che negli anni ha fortemente lavorato per essere intergenerazionale e molto inclusivo, adatto a grandi ma anche ai giovanissimi, agli appassionati e ai neofiti. Nel raccontare con autenticità e glamour questo genere musicale il Summer Jamboree ne valorizza da sempre il fatto che, lungi dall’essere appannaggio di una specifica ed esclusiva tribù o nicchia, è qualcosa invece di aperto a tutti quanti, che ha la capacità di tramandarsi di generazione in generazione, è sempre attuale e in grado di far emozionare persone di tutte le età e provenienze.

Per 9 giorni, grazie al Summer Jamboree, Senigallia diventa la “Hottest Rockin’ Holiday on Earth” all’insegna del Rock’n’Roll e dello Swing, del puro divertimento e della condivisione. E quella di quest’anno sarà una line up da brividi, animata da due special guests, vere e proprie leggende che hanno fatto la storia della musica: Jay Siegel (USA), che con i suoi Tokens torna eccezionalmente nel bel paese dopo più di 60 anni di assenza – sono stati in Italia la prima e unica volta nel 1962, su invito della Rai – per far rivivere le emozioni dei loro indimenticabili pezzi. Uno fra tutti? “The Lion sleeps tonight” del 1961, popolarissimo brano che ha scalato le classifiche di tutto il mondo.

E ancora, Johnny Farina (USA), il cui nome spicca nella Steel Guitar Hall of Fame di St Louis. Con la sua storica band Santo & Johnny, si è esibito in lungo e in largo, guadagnandosi un disco d’oro nel 1959 per “Sleep Walk”, canzone tanto di successo che, dal 1959 al 2016, è stata interpretata da più di duecento artisti diversi e riprodotta in oltre venti film, programmi TV, serie e spot televisivi, come ad esempio La Bamba.

Grandi nomi affiancati da giovani artisti che stanno già spopolando, come Lewis Jordan Brown (UK), astro nascente della scena Rock’n’Roll. E ancora, tanto divertimento e risate, come quelle assicurate dagli MFC Chicken (UK), band unica nel suo genere che propone un fantastico repertorio di brani a tema chicken “pollo”.

Al Summer Jamboree #24 un artistico variegato composto da musicisti provenienti da tutto il globo darà vita a un ricco cartellone di grandi concerti ad ingresso gratuito, con tante esclusive nazionali e internazionali, con l’obiettivo di celebrare i 70 anni del Rock’n’Roll in tutte le sue declinazioni, dal R’n’R allo Swing, dal Country al Rockabilly, Rhythm’n’Blues, Hillbilly, Doo-wop e Western swing.

E a fare gli onori di casa in veste di presentatori del Festival, c’è ancora una volta il performer e coreografo Russell Bruner (USA) insieme ad una splendida new entry, Racy Ros (ES) il volto spagnolo del burlesque italiano.

Dopo il successo al debutto dell’anno scorso, si conferma al Summer Jamboree, in Piazzale della Libertà, davanti alla Rotonda a mare lo spettacolo del Fearless Devid Motordrome, ultimo ed unico motordrome funzionante rimasto in Italia datato 1937, che fa parte di una ristretta cerchia di appena 20 esemplari esistenti in tutti il mondo. Una gigantesca “botte” di legno dal diametro di 10 mt e dall’ altezza di 5 mt al cui interno sfrecciano le moto d’epoca INDIAN datate 1926, così come aveva fatto anche Elvis Presley nel film “Roustabout” del 1964.

Ritorna anche l’Hawaiian Beach sul Lungomare G. Mameli all’altezza del civico 93 (davanti a Pizzeus): dalle 10 fino all’ora dell’aperitivo la spiaggia di velluto si trasformerà in un villaggio Hawaiiano dove si potrà ballare su una immensa pista da ballo ombreggiata, ascoltare buona musica grazie ai continui Record Hop e anche mangiare o fermarsi per un drink. Inoltre, per chi desidera imparare a ballare ogni giorno dalle 11 alle 12 ci saranno lezioni di ballo gratuite aperte a tutti. Entrato a far parte ormai dei grandi classici del Festival il tradizionale appuntamento diurno al Mascalzone sul Lungomare D. Alighieri dalle 12 alle 19, un punto di ritrovo per tutti gli irriducibili della Hottesti Rockin’ Holiday on Earth durante il giorno.

Al Summer Jamboree #24 tanta musica live, ma anche tanti balli: ogni giorno nei Giardini della Rocca Roveresca sull’Hera dance floor, lezioni di ballo gratuite e aperte a tutti dalle 18 alle 19. Per chi vuole approfondire di più il mondo delle danze Swing poi ci sono i Summer Jamboree Dance Camp e Boot Camp, una full immersion dedicata all’apprendimento dei balli Boogie Woogie, Lindy Hop, Balboa, Jive, Shim Sham, Collegiate Shag, Solo Tap, Solo Charleston, Solo Jazz, con alcuni tra i migliori ballerini e insegnanti della scena Swing e Rock’n’Roll internazionale. Non solo, dal mattino fino a notte inoltrata, i top Dj del genere in arrivo da Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia e Italia si alterneranno in irresistibili Record Hop e, per concludere le giornate in bellezza, i (sempre sold out) Dopo Festival alla Rotonda a mare fino all’alba. Evento nell’evento al Summer Jamboree: il Burlesque Vaudeville, Dance and Cabaret in programma al Teatro la Fenice venerdì 2 agosto: uno spettacolo mozzafiato che quest’anno vedrà esibirsi eleganti artisti e ballerini di fama internazionale che proporranno un vero e proprio spettacolo hollywoodiano anni ‘20 e ’30.

E ancora, tanto shopping vintage nel Rockin’ Village Vintage Market, per fare incetta di abbigliamento, scarpe, accessori, oggettistica e riproduzioni, modernariato e memorabilia da collezione; il Barber Shop; l’Oldtimers Park con le Auto americane pre 1969, e il Walk-in Tattoo al Foro Annonario, con tatuaggi tradizionali non stop. Per rifocillarsi tra un ballo e un concerto tanti food truck e stand gastronomici tematici nelle Aree Food & beverage.

LA LINE UP

Ancora una volta, l’artistico del Summer Jamboree #24 presenta un cartellone di grande prestigio e interesse internazionale: sul Main Stag di Piazza Garibaldi e sull’Hera Stage alla Rocca Roveresca si preannunciano infatti 9 giornidi grande Rock’n’Roll, in un susseguirsi di incredibili concerti ad ingresso gratuito animati da leggende intramontabili insieme a giovani promesse che si stanno facendo strada sui palchi di tutto il mondo.

Ad aprire i concerti, sabato 27 luglio sul Main Stage di Piazza Garibaldi, Mary Lee And Caesar’s Cowboys (ITA), band ufficialmente italiana, ma in realtà composta da giovani artisti di diversa provenienza, che propone il suo personale Wester Swing: a vederli esibirsi vestiti da cowboy sembrerà proprio di essere in una sala da ballo in Oklahoma! A seguirli saranno niente di meno che i Jay Siegel’s Tokens (USA): dopo più di 60 anni di incredibile carriera, Jay, con il suo caratteristico falsetto, e i suoi Tokens tornano in Italia, al Summer Jamboree, riproponendo tutti i successi che gli hanno fatto scalare le vette più alte delle classifiche mondiali. Tra questi, “Tonight I Fell In Love”, canzone che ha introdotto al mondo le irresistibili armonie della band, “Portrait Of My Love”, “La Bamba”, “B’ wanina”, “He’s In Town”, “She Lets Her Hair Down”, “I Hear Trumpets Blow”, e soprattutto l’indimenticabile “The Lion Sleeps Tonight” del 1961, che più di 30 anni dopo ritornò nella classifica Billboard Hot 100 Singles nell’agosto del 1994, diventando la seconda hit in classifica per più tempo dell’era rock. Una fama meritata, coronata dal noto film Disney “Il Re Leone”, e dalle innumerevoli cover successive, tra cui quella dei R.E.M. Ad accompagnarli sul palco del Summer Jamboree #24, la meravigliosa house band del festival The Good Fellas (ITA), che quest’anno festeggia i 30 anni di attività.

Lo stesso giorno, all’Hera Stage alla Rocca Roveresca si esibiranno Rudy Valentino e i Baleras (ITA), trio marchigiano, di casa a Senigallia, che da più di 15 anni si esibiscono su tutto il territorio nazionale ed internazionale proponendo uno show che spazia dai più̀ famosi successi dello Swing italiano di un tempo, al Boogie e Rock’n’Roll dei fantastici anni ‘50 e ‘60, uniti a brani di propria composizione. A seguirli, direttamente dal Messico, Los Killer Tones (MEX), una delle band più “wild” al Summer Jamboree, che farà saltare tutti con il suo classico Rockabilly con accenti del Tex-Mex dell’America anni ’50.

Domenica 28 luglio sul Main Stage in Piazza Garibaldi ci saranno i Big Five (DE), gruppo tedesco che fa scatenare con il suo repertorio Swing e il sound trascinante. Assolutamente da non perdere per tutti gli appassionati del ballo!

All’Hera Stage alla Rocca, invece, si esibiranno i Rhine Valley Ramblers (AUT), band composta da 4 elementi provenienti dell’Austria che si rifà alle sonorità autentiche del Rockabilly tradizionale. Estrema pulizia del suono e degli accordi e composizioni melodiche originali rendono le loro esibizioni davvero indimenticabili. A seguirli, gli italianissimi Lovesick (ITA), celebrati anche all’estero grazie al loro Country travolgente.

Lunedì 29 luglio al Main Stage di Piazza Garibaldi ospiterà, per la prima volta in Italia, Los Moustros (MEX), band che ha raggiunto il successo dopo aver partecipato a un noto talent messicano. Con il loro ritmo R’n’B, Soul e Surf, questi urlatori incredibili sono capaci di scaldare le folle più gelide, rendendo omaggio all’era d’oro del ‘R’n’R.

L’Hera Stage alla Rocca, invece, sarà animata dal David Hermlin Trio (DE): astro nascente del movimento Swing, David suona, si esibisce e canta ed è accompagnato da due fantastici musicisti, uno al clarinetto e uno al piano, davvero strepitosi. Un trio che fa muovere le gambe!

Martedì 30 luglio al Main Stage di Piazza Garibaldi sarà la volta di The Hot House Combo (UK): il loro repertorio di classici e brani originali di Western Swing e Country trasporterà l’intero pubblico in un passato allegro e spensierato.

All’Hera Stage alla Rocca, invece, si esibiranno i Howlin’ Ric & The Rocketeers (UK), una band inglese composta da veterani del palco. Con una fusione di R’n’R vibrante, R’n’B graffiante ed un pizzico di Popcorn, queste voci da sogno unite a un sax virtuoso e una chitarra pungente daranno vita a uno show inedito e imperdibile.

E ancora, mercoledì 31 luglio sul palco centrale in tornano The Jolly Rockers feat. Greg & Max Paiella (ITA), una combo di ironia e musica che non può più mancare ogni anno al Summer Jamboree.

Il giovane Lewis Jordan Brown (UK), invece, si esibirà alla all’Hera Stage, accompagnato dai Don Diego Trio (ITA): forgiato nel mito di Jerry Lee Lewis, ma con una chiara impronta personale, questo artista ha davvero un talento incredibile e uno stile inimitabile.

Ed ecco il momento del secondo special guest di questa edizione: giovedì 1° agosto salirà sul palco principale di Piazza Garibaldi il mitico Johnny Farina (USA): stiamo parlando di una leggenda della musica, vincitore del Grammy award, in tour da oltre 50 anni, con alle spalle 35 album e oltre 50 singoli. Il suo duo Santo & Johnny è noto in tutto il mondo per classici intramontabili, come “Sleep Walk”, un pezzo poi ripreso e interpretato da più di duecento artisti diversi e riprodotto in vari film di successo, tra cui “La bamba”. Come dimenticare poi la loro versione del famoso brano scritto da Nino Rota per la colonna sonora del film “Il Padrino”, che è una delle meglio riuscite fra la miriade di esecuzioni delle quali il pezzo ha goduto e sicuramente la più popolare. Johnny Farina sarà accompagnato dai fantastici Di Maggio Connection (ITA).

All’Hera Stage invece si esibirà, accompagnato dai Good Fellas, il duo The Queen B’s (UK): due ragazze, la potente cantante R’n’B inglese Laura B e l’armoniosa regina dell’Hillbilly Boogie statunitense Raina Brody-Thompson, che infuocheranno il palco, accompagnate dai Good Fellas.

Venerdì 2 agosto sarà la volta, sul palco centrale di Piazza Garibaldi, dei MFC Chicken (UK), una band unica nel suo genere che presenta un repertorio unico, composto da tutte canzoni a tema chicken e fast food, ma non c’è da lasciarsi ingannare: questo gruppo suona brani Rock’n’Roll crudi, di alto livello, alimentati dal potente suono del sax e dalla magnifica voce del suo frontman, un vero e proprio animale da palcoscenico.

All’Hera Stage invece, arrivano i Class of ’85 (ITA), 5 musicisti che, incontratisi nell’estate dell’85, decidono a 39 anni (e tanto Rock’n’Roll dopo) di formare la all-star band più R’n’R che l’Italia possa vantare, seguiti da Norbert Schneider Aut & The Jump Aces (ITA), un ottimo blues man che insieme agli italiani The Jump Aces ha preparato un imperdibile programma Rhythm’n’Blue. L’accoppiata farà sicuramente faville!

Ma la serata di venerdì non finisce qui, perché al Teatro la Fenice andrà in scena il BURLESQUE, Vaudeville, Dance and Cabaret, uno spettacolo mozzafiato che quest’anno vedrà esibirsi eleganti artisti e ballerini di fama internazionale che proporranno un vero e proprio spettacolo hollywoodiano anni ‘20 e ’30. Prima fra tutti, la coppia Majella & Oliver (UK) che proporrà un magnifico tributo a Fred Astaire e Ginger Rogers dell’epoca d’oro, con balli di Tap e Swing. Poi Didi Derriere (UK), una performer di burlesque di alto livello, un’intrattenitrice nata con le sue seducenti Fan Dance e il deliziosamente autentico Bump’n’Grind stile New Orleans anni ’20, e ancora Yazz (CZ), una miscela unica di poesia e ipnotismo, la sua arte è profondamente ispirata dall’era del cinema muto e dall’estetica vintage, trasportando il suo pubblico in un’epoca passata glamour e mistica. Si aggiunge il gradito ritorno della ballerina e performer di Vaudeville Bonnie Fox (AUS) dall’Australia. Infine, ci sarà l’esibizione dei due meravigliosi presentatori, Russell Bruner (USA) il gentleman del palcoscenico, monello dello swing, che sa combinare alla perfezione lo charme del Vaudeville, la comicità dell’artista di Varietà e il sex appeal del Burlesque, e la new entry Racy Ros (ES), artista spagnola che calca ormai da anni i palchi italiani ed europei. Sul palco è un’esplosione di energia, potenti curve, un pizzico di ironia e sapore latino. Insomma, uno spettacolo che quest’anno stupirà tutti per il suo tocco speciale di Vaudeville, senza dimenticare le note calde del classico Burlesque.

Continua questa incredibile line up sabato 3 agosto con l’ormai storico e immancabile concerto dell’Abbey Town Jump Orchestra (ITA), 22 elementi che da oltre vent’anni deliziano il pubblico del Summer Jamboree al ritmo di Swing, Blues e Rock’n’Roll, accompagnando una carrellata di artisti della lineup 2024 sul Main Stage di Piazza Garibaldi.

Una novità assoluta alla all’Hera Stage alla Rocca Roveresca con The Waka-Doo (ITA), una delle poche band nel panorama italiano che propone un repertorio tutto hawaiano, tropicale e lounge, qualcosa di veramente nuovo e fresco da non perdere. Saranno seguiti da un’altra band italiana, Ricky Rialto & The Green Rats (ITA), una combo Rockabilly dai ritmi infuocati, i cui componenti vantano collaborazioni con artisti del calibro di Robert Gordon, B.B. King, Enrico Ciacci, Little Tony e Linda Gail Lewis! Non per altro, uno dei pezzi di Ricky fa parte della colonna sonora del film con Kevin Spacey “Elvis & Nixon”.

E siamo arrivati quasi alla fine di questa carrellati di super artisti, tutti pezzi da novanta che si esibiranno quest’anno al Summer Jamboree #24. In programma per l’ultimo giorno di festival, domenica 4 agosto, sul palco centrale si esibirà Barrence Whitfield (USA), un cantante di una potenza incredibile che, accompagnato da una band inglese, proporrà un Rhythm’n’Blues anni ’50, tinto del Rock’n’Roll più scatenato.

A chiudere all’Hera Stage, invece, sarà Richard Nola (FRA), un ragazzo francese dalla voce profonda e potente che, accompagnato dai Good Fellas. proporrà pezzi di Big Joe Turner, un grande nome del Rhythm’n’Blues.

