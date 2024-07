Ok da Regione Marche a criteri abbattimento cinghiali Via libera della giunta al Piano Regionale Straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica

La giunta regionale ha approvato la mattina di lunedì 15 luglio la delibera che dà il via libera alla redazione del Piano Regionale Straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, comprensivo delle modalità di attuazione del decreto emanato in materia dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in concerto con il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del 13 giugno 2023.

“Si tratta di un provvedimento – ha spiegato tra gli applausi il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ai manifestanti della Coldiretti riuniti nel piazzale di Palazzo Leopardi – atteso da moltissimo tempo che finalmente pone il contenimento della fauna selvatica come priorità del governo regionale.