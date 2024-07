Federico Alonzi alla Vigor Senigallia Di Frascati, è il nuovo attaccante rossoblù

194 Letture Sport

Dal Lazio alle Marche, da Frascati a Senigallia portando in spalla esperienza e fiuto del gol.



La Vigor comunica l’arrivo dell’attaccante Federico Alonzi. Arriva dal Trastevere dove ha giocato le ultime due stagioni. Classe 1996, Alonzi è vicinissimo a raggiungere la tripla cifra tra assist e gol in quarta serie (68 centri, 24 passaggi vincenti). Oltre alla casacca del Trastevere, ha indossato in precedenza quelle di Vastese, Vis Artena, Pianese, Lupa Roma, Monterosi, Albalonga, Chievo e Santarcangelo.

Un volto nuovo da queste parti, che ricordiamo però per la doppietta siglata contro la Vigor Senigallia nel 2022, decisiva nel match con il Trastevere terminato 3-2 in terra capitolina.

Ora, due anni dopo, i tifosi sperano di esultare insieme a lui. Al Bianchelli e in giro per l’Italia.

Benvenuto a Senigallia, Federico!