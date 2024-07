Anche a Senigallia lo sciopero del trasporto pubblico locale 4 ore nella giornata del 18 luglio: ecco le modalità

“La trattativa per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL), si è interrotta a causa dell’atteggiamento dilatatorio e non costruttivo delle Associazioni Datoriali – sottolineano i sindacati –

Servono soluzioni per migliorare le deteriorate condizioni lavorative e retributive, far fronte a carenza negli organici aziendali e gli episodi di aggressioni fisiche e verbali,

Basta aumenti dei carichi di lavoro e alla ulteriore compressione delle condizioni lavorative, serve migliorare i tempi di vita e di lavoro, salute e sicurezza

Va presa al volo l’opportunità data dal PNRR di trasformazione del trasporto pubblico locale anche in termini di sostenibilità economica, sociale ed ambientale”.

Tali inconciliabili prospettive hanno portato le Segreterie Nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna a dichiarare la prima azione di sciopero di 4 ore per il giorno 18 luglio 2024, da svolgersi con le le seguentimodalità nel rispetto delle fasce di garanzia:

Lo sciopero nelle MARCHE avverrà dalle ore 11.30 alle ore 15.30 per il TPL.

Verrà garantito il servizio dal suo inizio alle ore 11.29 e dalle 15.30 il servizio riprenderà normalmente sino al termine.

MODALITÀ DELLO SCIOPERO NELLE MARCHE E A SENIGALLIA PER IL SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

1. Gli uffici sciopereranno le ultime 4 ore del turno;

2. Le officine rispetteranno i normali turni di lavoro e sciopereranno dalle 11.30 alle 15.30, medesima articolazione degli addetti di esercizio – movimento e rispetto delle medesime fasce di garanzia.

3. I settori movimento rispetteranno i normali turni di servizio e sciopereranno dalle 11.30 alle 15.30.

Le partenze dai capolinea, verranno effettuate sino alle ore 11.29, quelle con partenza antecedente tale orario giungeranno al capolinea e l’operatore rientrerà vuoto nel deposito di appartenenza.

4. I lavoratori terminato lo sciopero si presenteranno in modo tale che il servizi o possa riprendere dai capolinea alle 15.30

5. Verranno garantiti i servizi per i portatori di handicap, scuole materne ed elementari.

Il rinnovo del CCNL degli Autoferrotranvieri ed Internavigatori (Mobilità/TPL) è un diritto irrinunciabile, primo elemento indispensabile allo sviluppo del Trasporto Pubblico, e per questo motivo saranno messe in campo tutte le azioni necessarie, affinché sia un rinnovo, che possa restituire dignità a questa storica e fondamentale categoria nell’interesse di lavoratrici, lavoratori, cittadini e per una crescita sostenibile del Paese.