Arriva il caldo estivo, Cgil Marche chiede interventi per garantire la sicurezza dei lavoratori "Lanciamo l’allarme e chiediamo l’apertura di tavoli di confronto con aziende e istituzioni"

E’ in arrivo il caldo estivo, le temperature aumentano come aumenta l’allarme per la salute degli operai perché, soprattutto per chi è direttamente esposto al sole, aumenteranno sia il rischio di colpi di calore che quello degli infortuni troppo spesso mortali. Per questo la FILLEA CGIL Marche lancia un nuovo appello su interventi normativi e di buone prassi per la protezione dei lavoratori.