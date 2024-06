Sara Pallini ospite al convegno di Difesa Legittima Sicura L'attrice in città il 21 giugno

La voce dell’attrice Sara Pallini aprirà i lavori dell’atteso convegno di Difesa Legittima Sicura previsto per venerdì 21 dalle ore 20,45 alla sala convegni dell’Hotel HR (ex Ritz). La protagonista, tra le altre cose, di “Amore criminale”,

interpreterà un testo di Dacia Maraini come introduzione allo scottante tema scelto nell’ambito del Seminario nazionale Dls: “Dalla parte delle vittime oltre il vittimismo”. Emblematico il sottotitolo: “una società patriarcale? aspetti giuridici, sociali e culturali in tema di violenza sulle donne”. Una serata, moderata dal giornalista Elpidio Stortini, che vedrà protagonisti avvocati, psicologi, giornalisti.

“Un tema scottante – ha precisato l’Avvocato Roberto Paradisi, docente universitario e coordinatore nazionale di DLS – che sovrappone a temi squisitamente giuridici e sociali aspetti culturali ed ideologici. Sarà un tavolo di confronto ma anche di approfondimento: davvero la nostra, mi chiedo, è una società patriarcale? Eppure il diritto, a partire da quello civile, ha subito una rivoluzione copernicana nell’ambito della sfera familiare e il diritto penale si è adeguato, anche spingendosi molto in avanti. Per qualcuno troppo”. Presenti al confronto anche l’avvocato Andrea Luccitti del foro di Pescara, la capo-redattrice del magazine Wall out di Genova Arianna Maestrale, la psicologa campana Ilaria Lauria.

Interventi anche del presidente Luigi Rebecchini per l’Unione dei Comuni, dell’assessore Cinzia Petetta, presenza costante di ogni appuntamento DLS, di Giuseppina Campolucci, responsabile dei Servizi Sociali dell’Unione “La Terra della Marca Senone”. Nella tre giorni dedicata alla legittima difesa (oltre 150 i partecipanti diluiti nelle tre giornate provenienti da tutta Italia con massiccia presenza della Lombardia ma anche Toscana, Liguria, Calabria, Campania, Abruzzo, Umbria, Lazio) ci sarà spazio poi per intensi allenamenti di difesa tecnica nella legalità (che si terranno agli stabilimenti Cogesco nella riviera di levante) e work shop giuridici e psicologici a bordo tatami in un’ottica di formazione integrata per i divulgatori tecnici dell’autodifesa consapevole.

