Partita da Trieste l’impresa del pattinatore Mauro Guenci Nell'arco di tredici giorni percorrerà l'intera costa adriatica fino ad arrivare a Santa Maria di Leuca

Sabato 15 giugno da Piazza Unità D’Italia l’Assessora allo Sport del Comune di Trieste Elisa Lodi ha dato il via alla ‘sfida’ di Mauro Guenci, dell’ASD Team Roller Senigallia (titolato nel pattinaggio in campo nazionale ed internazionale).

Il ‘campo’ della sfida è lungo 1300km circa e largo max 4mt ed attraversa ben sette regioni italiane e novanta comuni, partendo da Trieste per arrivare fino a Santa Maria di Leuca, il punto più meridionale della Puglia. Un percorso mozzafiato che segue la costa, senza mai perdere di vista il mare.

È la Ciclovia Adriatica, quando sarà terminata ed è anche per questo che Mauro Guenci, percorrendo la Ciclovia Adriatica vuole sollecitare la fine dei lavori, affinché essendo una delle piste ciclabili più lunghe di Europa, è uno spot per chi ama la vacanza attiva. Tredici saranno i giorni (dal 15 giugno al 28 giugno 2024), con una media giornaliera di 100/120km, attraversando le regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia. Protagonista assoluto è l’Adriatico, che accompagna, chi la percorre, lungo un viaggio attraverso diverse culture e paesaggi, che cambia continuamente aspetto. Segue principalmente la costa e i suoi percorsi sono adatti sia ai ciclisti ed ai pattinatori esperti e principianti.

La sfida di Mauro Guenci è pattinare per ben 1300km e durante questi km, attraversando le varie regioni, e magari essere in compagnia di tante persone, amici, che si uniscono a lui pedalando o pattinando per quanti km desiderano.

Ognuno può prenotare, inviando una email a teamrollersenigallia@gmail.com (indicando nome, cognome, indirizzo, numero telefonico e taglia) la t-shirt ufficiale della manifestazione, al costo di 10€, che gli sarà inviata direttamente a casa. Il ricavato della vendita delle t-shirt sarà dato a Disabili No Limits di Giusy Versace, atleta paralimpica e campionessa italiana dei 100 e 200 metri. L’Associazione è nata per restituire a tutte le persone con disabilità una vita più autonoma donando ausili che oggi non sono previsti dal Sistema Sanitario Nazionale. Giusy Versace è anche senatrice della Repubblica Italiana, nonché segretario dell’Aula del Senato ed il 3 dicembre 2022 ha costituito l’intergruppo parlamentare per la disabilità di cui è tutt’ora presidente e portavoce. Si vuole suscitare la partecipazione di sportivi, pattinatori, pedalatori, ed innescare una sorta di gara di solidarietà tra le sette Regioni, tra i Comuni attraversati.

Durante le varie tappe Mauro Guenci è disponibile per fare incontri, esibizioni, insegnare pattinaggio per email a teamrollersenigallia@gmail.com o telefonando al 371 1641219 e si è ancora in tempo di farlo.

L’ iniziativa ha il patrocinio del Ministero del Turismo, Ministero dello Sport, Ministero dell’Ambiente, Coni Nazionale, Sport e Salute, Enit, Federazione Italiana Sport Rotellistici, delle sette Regioni attraversate, dei Comuni attraversati, di Legambiente, Amondo.

Si è pensato che questa ‘sfida’ è grande, se presa singolarmente, si è voluto fare qualcosa di speciale per renderla immensa, rendendola anche una ‘sfida di solidarietà’.

Lo sport, secondo noi, deve essere sempre veicolo di buoni messaggi e di essere vicini ai meno fortunati e allora, ci siamo chiesti, perché non coinvolgere tanti appassionati che la pensano come noi?

…..quindi vi aspettiamo in tanti per pedalare e rollare con Mauro per creare un mare di solidarietà acquistando le t-shirt….