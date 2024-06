Gli uomini più stilosi del Festival di Cannes: i look e gli accessori sfoggiati Gli outfit più particolari e vistosi messi in scena dagli attori

Il 25 maggio il Festival di Cannes ha ufficialmente posto fine sua 77esima edizione ed è il momento di tirare le somme sull’argomento più importante e dibattuto: gli outfit dei partecipanti.

Il Festival di Cannes è una delle più importanti vetrine cinematografiche mondiali, ma è anche sfilata a cielo aperto perché gli attori sfoggiano outfit eccentrici che rispecchiano la loro personalità unica.

Vediamo alcuni degli outfit più particolari e vistosi messi in scena dagli attori, rifacciamoci gli occhi!

Vincent Cassel

L’attore francese Vincent Cassel classe 1966, noto per la sua versatilità e per aver interpretato una vasta gamma di ruoli sia in film francesi che internazionali, al Festival di Cannes ha sfoggiato un completo a doppiopetto grigio completato da camicia, scarpe e cravatta nera. Un outfit apparentemente semplice che però è adornato da una grande spilla gioiello tempestata di diamantini, una scelta forte che dà luce al completo.

Chris Hemsworth

Famoso per il film Thor ma anche per un’altra serie di capolavori, Chris Hemsworth, australiano classe 1983, indossa un look più rilassato lasciando a casa cravatta e papillon e addirittura aprendo qualche bottone della camicia. L’abito è un Giorgio Armani, la giacca e camicia bianche si contrappongono al nero delle scarpe lucide e del pantalone gessato. I gioielli? È possibile vedere un orologio color argento classico ed elegante, in totale sintonia col suo look, scelta completamente diversa dal Met Gala dove ha indossato una miriade di gioielli.

Alton Mason

Alton Mason ha portato un po’ di sana eccentricità sul red carpet di Cannes grazie al suo look firmato LGN Louis Gabriel Nouchi, e quelle décolleté sono un sogno. L’abito a doppio petto e sfondo bianco ha delle striature nere, come a richiamare il manto di una tigre. Ai piedi delle décolleté. Lo stile è anche nei capelli acconciati con le treccine afro. I gioielli non mancano, al collo possenti catene color argento in perfetta sintonia. Se le cercate anche voi, date un’occhiata ai gioielli uomo su GioiaPura.it, la più grande gioielleria online dove è possibile acquistare gioielli, accessori e orologi di tutte le marche.

George Lucas

Anche George Lucas ha portato una rivoluzione sul palco. In un ambiente altamente elegante e look incravattati, George Lucas ha scelto un paio di Nike Monarch da indossare ai piedi e, sotto al completo elegante, una semplice camicia a quadri. Probabilmente aveva altri piani dopo la sua apparizione!

Pierfrancesco Favino

La moda italiana si sa, è la più elegante e spicca in ogni ambiente. Francesco Favino ha sfoggiato un completo totalmente bianco per la serata finale con il nero della camicia, papillon e scarpe a contrasto. Il suo miglior accessorio? Un sorriso da capogiro.

Wim Wenders

Wim Wenders o uno scienziato pazzo? Il suo look davvero non è passato inosservato nonostante fosse total black eccetto per la camicia bianca ma con particolari dettagli: bottoni stile cinese e un papillon destrutturato. Gli occhiali rotondi, i capelli bianchi e il suo atteggiamento gli hanno dato un pizzico di magia.

Lucien Laviscount

Attore britannico famoso per la sua parte in “Emily in Paris” emerge sul red carpet per la sua bellezza totalmente valorizzata dal suo completo Dolce&Gabbana skinny, una scelta azzardata per molti ma non per la sua fisicità statuaria. Al polso sinistro un orologio, in pelle e quadrante neri in linea con l’outfit.

Sting

Sting, musicista, attore, scrittore di canzoni… ma non bada molto allo stile e alla forma, look trasandato, camicia grigia sul completo nero, capelli arruffati e tocco di stile, scarpe di tela con decorazioni psichedeliche. Nulla da dire, è il suo stile!