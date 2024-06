Chiuso il Centro Operativo Comunale con la fine del raduno delle Harley Davidson "Senigallia ha raggiunto numeri di presenze straordinari e, nonostante questo, tutto si è svolto in grande tranquillità"

119 Letture Cronaca

Pochi minuti fa abbiamo chiuso il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) aperto giovedì mattina per il raduno europeo della Harley Davidson e la città è tornata nella sua normalità.

Sono stati 4 giorni molto intensi, in cui davvero Senigallia si è aperta al mondo.

Sono stati 4 giorni di grande divertimento, in cui i Bikers provenienti da ogni parte d’Europa (alcuni anche da fuori del nostro vecchio Continente) hanno invaso la nostra città con il loro comportamento festoso, con lo spirito di gruppo che li contraddistingue ed i loro indistinguibili colori e rumori.

Sono stati 4 giorni di reciproci conoscenza ed apprezzamento: noi abbiamo conosciuto un mondo ed una filosofia che non immaginavamo, loro (i Bikers) hanno scoperto Senigallia, come una città ospitale, bella, accogliente e divertente.

Sono stati 4 giorni di grande notorietà per la nostra città: tutte le televisioni e le maggiori testate giornalistiche e radiofoniche hanno dedicato i loro spazi a Senigallia, con una eco mediatica impressionante.

Sono stati 4 giorni davvero faticosi per il C.O.C. e per l’intera macchina della sicurezza che abbiamo approntato con un lavoro minuzioso durato mesi e mesi, al fine di prevedere e quindi evitare ogni possibile rischio.

Sono state impegnate centinaia di persone tra dipendenti comunali (della Protezione Civile, dell’Area del Turismo, dell’Ufficio Ambiente, della Polizia Municipale, dei reperibili) Forze dell’Ordine (Polizia, Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria, Appartenenti al Reparto Mobile di PS, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto) Medici ed Infermieri del 118 e del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Senigallia, Medici Infermieri e Volontari della Croce Rossa Italiana, Volontari dei vari Gruppi di Protezione Civile (il Gruppo di Protezione Civile Comunale, i Falchi della Rovere, la Società Nazionale di Salvamento ed i Volontari della Protezione Civile provenienti da altri Comuni) ed infine le strutture di vigilanza private utilizzate per l’evento.

A tutti loro un grazie di cuore. Hanno lavorato costantemente per quattro giorni, vigilando su tutte le zone dell’evento, presidiando i varchi (talvolta anche subendo provocazioni da chi non capiva il perché della cautela prevista per l’evento), hanno gestito egregiamente i momenti che potevano rappresentare le maggiori criticità, muovendosi con grande discrezione tra i tanti turisti e residenti.

Senigallia ha raggiunto numeri di presenze straordinari e, nonostante questo, tutto si è svolto in grande tranquillità.

Grazie anche ai Bikers che hanno mostrato grande educazione e rispetto verso la nostra città e che hanno amato tantissimo Senigallia, con apprezzamenti non solo sui social ma anche personali e con la volontà di tornare presto.

Grazie all’organizzazione del Raduno, con cui da tempo abbiamo condiviso questo sogno, lavorando in modo tenace ed in stretto contatto perché si realizzasse.

Grazie anche per aver accolto ed eseguito tutte le direttive ed indicazioni che abbiamo impartito per rendere più sicuro l’evento.

Infine un grande grazie a tutti i cittadini di Senigallia, soprattutto quelli residenti nel centro, per lo spirito di accoglienza e di sopportazione che hanno dimostrato in questi 4 giorni.

L’ottima riuscita dell’evento ha spento anche le sterili polemiche e gli inutili pregiudizi della vigilia.

Grazie allo sforzo di tutti, quello appena passato è stato un evento davvero memorabile per il turismo senigalliese, che rappresenta certo un buon viatico per la stagione estiva 2024.