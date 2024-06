Elezioni Europee: ha votato un elettore su due in Italia. Marche e Senigallia: dato in linea Le percentuali dell'affluenza alle urne a livello nazionale, regionale, provinciale e locale

Urne chiuse in tutta Italia per le Elezioni Europee 2024 e per le concomitanti Regionali del Piemonte e per le Amministrative in circa 3700 Comuni in tutta Italia.

Il primo dato ufficiale che è emerso dalla consultazione elettorale è quello dell’affluenza, che per le Europee a livello nazionale non riesce a raggiungere il 50%: solo un elettore su due si è recato alle urne, facendo segnare un dato finale del 49,6%, sei punti e mezzo percentuali in meno rispetto alle Europee 2019 (56,1%).

Dato leggermente più alto nelle Marche, dove ha votato il 54,5% degli aventi diritto, ma la regione registra un calo maggiore rispetto a cinque anni prima, quando l’affluenza toccò il 62,1%. La provincia di Ancona segna il 52% di affluenza, perdendo oltre 8 punti percentuali rispetto al 60,4% del 2019.

A Senigallia, il dato è minore di quello nazionale: 48,5%, con quasi il 10% di calo di affluenza, se si guarda al 58,3% delle precedenti Elezioni Europee.