Le ambulanze del Pronto Soccorso di Senigallia Il Comitato sottolinea un'altra problematica

Le criticità negli ospedali delle Marche e le difficoltà del medico d’urgenza sono conclamate e segnalate dai dirigenti.

I medici nella Regione sono pochi e quelli che potrebbero diventarli non scelgono questa specializzazione per diverse difficoltà quali quella di essere un front-office soprattutto per gli anziani con pluripatologie, i più difficili da gestire.

Incide anche una remunerazione inferiore che non permette la libera professione quando invece sono a contatto di medici gettonisti che invece sono pagati 3 volte di più.

Lo stesso accade al Pronto soccorso di Senigallia.

Al P.S. di Senigallia ci sono solo 4-5 medici ospedalieri i restanti sono delle cooperative.

Chi dice che i medici di cooperativa sono l’unica soluzione sta strumentalizzando il servizio e le soluzioni poste, aumento delle borse di studio per specializzandi, avranno una soluzione tra 10 anni.

Ma stiamo scherzando??

Le criticità poi aumentano riguardo al 118 di Senigallia dove i medici a fatica coprono i turni dell’ambulanza medicalizzata; ad Arcevia il Servizio è al 80-90% infermieristico.

Ci sono due ambulanze nel nostro Ospedale: una medicalizzata e una con due infermieri.

D’estate per l’aumento delle chiamate viene stipulata una convenzione con la Croce Rossa con soli due volontari: 1 autista e 1 barelliere.

Ovviamente c’è Arcevia dai tempi del Misa Soccorso, attualmente quasi sempre infermieristica, più una ambulanza a Corinaldo ed una a Pianello di Ostra con “volontari”.

Oltretutto il personale vive una penosa situazione logistica. Senza una sede adeguata, con una misera stanzetta per tutto il personale e con stalli senza nessuna copertura per le ambulanze che esposte alle intemperie e surriscaldate devono andare a soccorrere il paziente.

E’ dignitoso?

Anche la nuova palazzina, finanziata con risorse del PNRR e che si spera veda la luce a Giugno 2026, non ha una postazione riservata né al personale né alle Ambulanze del 118.

E’ una grave mancanza da recuperare assolutamente.

Da

Comitato Difesa Ospedale di Senigallia