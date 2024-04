Donazione organi, nel 2023 attività in crescita nelle Marche: ecco i Comuni più generosi In regione la percentuale di consensi alla donazione risulta in crescita e passa dal 68,4% del 2022 al 69,8% del 2023

250 Letture Cronaca

Nelle Marche nel 2023 cresce l’attività di donazione di organi, tessuti e cellule rispetto al 2022. Le Marche sono dodicesime tra le regioni italiane con un indice del dono di 60,51 ogni 100 persone (nel 2022 57,56/100).

La Regione risale una posizione rispetto al 2022 quando era tredicesima. Il dato emerge dalla quinta edizione dell’Indice del Dono, il rapporto del Centro nazionale trapianti che analizza i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2023 al rinnovo delle carte d’identità nelle anagrafi di oltre 7mila Comuni italiani. L’Indice è stato pubblicato dal Centro nazionale trapianti in vista della Giornata nazionale della donazione degli organi che si celebra il 14 aprile (i valori, espressi in centesimi, tengono conto di alcuni indicatori come la percentuale dei consensi, quella delle astensioni e il numero dei documenti emessi).