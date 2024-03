“Risorse e sviluppo per una politica regionale che investe nelle imprese” Presentati i dati che vedono le Marche ai vertici nazionali: attivate risorse per 192,5 milioni di euro

Politiche industriali e di sviluppo economico, risorse stanziate, obiettivi raggiunti e bandi in via di emanazione: sono le tematiche al centro della conferenza stampa tenuta nella sede regionale dall’assessore allo Sviluppo economico Andrea Maria Antonini. La linea è quella tracciata nel titolo dell’incontro con giornalisti e associazioni di categoria: ‘Risorse e sviluppo per una politica regionale che investe nelle imprese’, basata sul dato incontrovertibile che vede le Marche tra le prime Regioni in Italia nell’assegnazione dei fondi europei 21-27 alle imprese. Motivo di grande soddisfazione per l’assessore Antonini: ”Raccontiamo i dati che testimoniano uno scatto da centometristi: con 192,5 mln di euro, la Regione si colloca al secondo posto, dopo il Piemonte, nelle risorse attivate nei bandi a sostegno della ricerca, dell’innovazione, degli investimenti produttivi e del credito per le imprese e al primo posto per valore medio delle risorse attivate per impresa (1.403,45 euro) e per abitante (129,98 euro)”. “Le imprese marchigiane sono in assoluto quelle che stanno maggiormente beneficiando delle risorse pubbliche”, ha insistito.