“1973/74-2023/24: i 50 anni del Medi”: parte la rassegna del Liceo di Senigallia Fino a metà aprile "Insieme per progettare il futuro: incontri fra i Liceali di ieri e i Liceali di oggi". Il 31 maggio spettacolo teatrale

Il Liceo Statale Enrico Medi è lieto di annunciare l’avvio della rassegna 1973/74-2023/24: i 50 anni del Medi. Insieme per progettare il futuro: incontri fra i Liceali di ieri e i Liceali di oggi: incontri fra i Liceali di ieri e i Liceali di oggi per celebrare i 50 anni dall’istituzione come scuola autonoma nell’anno in cui ricorre, tra l’altro, anche il cinquantesimo della morte di Enrico Medi, uomo politico e scienziato cui la scuola è intitolata.

L’iniziativa intende valorizzare il ruolo del Liceo nella formazione umana e culturale di quante e quanti vi studiano e vi hanno studiato intessendo relazioni e creando legami che si sono sviluppati nella vita professionale e lavorativa. Numerosi diplomati e diplomate del Liceo oggi sono figure professionali di rilievo, affermate e riconosciute anche a livello nazionale e internazionale grazie all’impegno e alla passione messe a servizio della società e del territorio.

La rassegna “1973/74-2023/24: i 50 anni del Medi”. Insieme per progettare il futuro: incontri fra i Liceali di ieri e i Liceali di oggi prevede incontri, dibattiti, talks che si terranno presso l’aula magna Carlo Urbani e il Teatro La Fenice da febbraio a maggio 2024.

Gli appuntamenti da segnalare sono:

Mercoledì 28 febbraio 2024: Talk

Rossana Berardi, Ordinario di Oncologia UNIVPM e Direttrice Clinica oncologica AOU Marche

Francesca Casci Ceccacci, Panificatrice Contemporanea, Fondatrice Pandefrá, panificio “tre pani” Gambero Rosso

Aula Magna Carlo Urbani

Ore 9-11

Venerdì 15 marzo 2024: Conferenza

Guido Silvestri, Professore ordinario e capo dipartimento di Patologia all’Università Emory di Atlanta

La scienza crocevia di istruzione, progresso, etica e politica

Dal Medi alla Emory: 50 anni di scienza e medicina

Aula Magna Carlo Urbani

Ore 9-11

Mercoledì 27 marzo 2024: Talk

Dr Andrea Calef, Lecturer in Economics presso la School of Economics dell’University of East Anglia

Rocco Coronato, Professore ordinario di Letteratura inglese presso l’Università di Padova

Aula Magna Carlo Urbani

Ore 9-11

Venerdì 12 aprile 2024: Conferenza

Marco Lenci, Professore Ordinario di Fisica Matematica presso Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Aula Magna Carlo Urbani

Ore 9-11

Mercoledì 17 aprile 2024: Assemblea di Istituto con la partecipazione di

Matteo Mazzanti, Ingegnere dell’automazione

Alessandro Stefanini, Ingegnere Meccatronico e Ingegnere del software presso Microsoft

Giorgia Della Valle, Campionessa mondiale di vela

Fulvia Principi, diplomata al Liceo Medi nel 1974, ex Dirigente del Liceo Classico Perticari

Videomessaggio di Vincenzo Schettini de “La fisica che ci piace”

Contributo della Medi Music Band

Teatro La Fenice Senigallia

Ore 9-11

Venerdì 31 maggio 2024: Celebrazione I 50 anni del Medi

Spettacolo Teatrale di fine anno ispirato a “Sogno di una notte di mezza estate” di W. Shakespeare a cura di LAP – Laboratorio di Arti Performative, con docenti, studentesse e studenti del Liceo Medi diretti da Francesca Berardi

Evento gratuito aperto alla Cittadinanza con il patrocinio del Comune di Senigallia e della Provincia di Ancona

Teatro La Fenice Senigallia

Ore 21

Si ringrazia per il supporto alle iniziative:

BCC di Ostra, Casa della Divisa, Collegamenti, Fiorini International, Galli Enoteca, Granarelli gioielleria, Ottica Galdenzi, Ottica Marzocca 2000, Palestra Nirvana, Pandefrá, Subissati srl