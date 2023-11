Corecom Marche s’interroga sul vero, sul falso e sulle dinamiche dell’intelligenza artificiale Alla Mole Vanvitelliana di Ancona 400 studenti per l'iniziativa di media communication. Premiati ragazzi ideatori della locandina

Qual è la verità? Che ruolo avrà l’intelligenza artificiale? E soprattutto come vivono, e vivranno, le nuove generazioni le modificazioni in atto nel più vasto mondo della comunicazione? Il Corecom s’interroga e pone al centro dell’attenzione spunti d’indagine e riflessione con l’obiettivo di avviare un intervento metodico di sensibilizzazione al problema.

Attraverso l’iniziativa di media communication “Il vero e il falso nel mainstream e in rete – Young generation”, ospitata alla Mole Vanvitelliana di Ancona, ha avuto la possibilità di rivolgersi ad una platea di 400 studenti – provenienti da diversi istituti marchigiani (alcuni anche in collegamento da remoto) – attraverso gli approfondimenti di esperti del settore che hanno fornito una rappresentazione della situazione attuale nelle sue diverse sfaccettature. A completare il quadro, il questionario “I ragazzi e i social network” già in rete da diversi giorni.