Ventiquattro allievi hanno seguito il corso di astronomia dell’Associazione Bellanca Dopo le lezioni del prof. Furio Ottaviani, si è tenuta un'uscita notturna conclusiva per la visione del cielo

164 Letture Associazioni

All’Associazione Augusto Bellanca – ODV si è concluso il corso di Astronomia.

Un corso innovativo ed emozionante per scoprire le bellezze dell’Astronomia e gli aspetti più insoliti e sorprendenti del cielo e della scienza che lo studia si è concluso lunedì 6 novembre con una uscita serale per la visione del cielo.

Il corso tenuto dal prof. Furio Ottaviani è stato seguito da 24 “alunni” dai 15 ai 70anni.

Come iniziare ad approcciarsi all’astronomia? Perché ti piace l’astronomia? L’astronomia è la scienza del mistero. A volte questi misteri vengono svelati usando le leggi fisiche che conosciamo ma molto spesso i misteri rimangono tali e si potranno scoprire in un futuro successivo quando la nostra conoscenza fisica cresce e si amplifica per capire l’Universo .

“Dobbiamo ringraziare il prof. Ottaviani perché ha reso comprensibile tutti quei fenomeni fisici che sono alla base della conoscenza”…

Il corso si è concluso con una uscita notturna per la visione del cielo da parte del gruppo astrofili della NASA (Nuova Associazione Senigallia Astrofili), le osservazioni sono state condotte da Yuri Barzetti e Michele Bigelli. A Montedoro sono stati installati i telescopi per la visione del cielo.

Le attività dell’Associazione Bellanca potete trovarle sulla pagina facebook dell’Associazione.

Info: 3392542645 email: ass.bellanca@gmail.com

da Ass. A.Bellanca

Via Marchetti, 47 Senigallia